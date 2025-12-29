Sénégal: Assemblée nationale - Le Bureau et la Conférence des présidents convoqués, ce lundi

Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a convoqué ce lundi 29 décembre 2025 le Bureau et la Conférence des présidents. Ces rencontres seront consacrées à l'organisation des travaux parlementaires relatifs à la seconde Loi de finances rectificative.

Selon un communiqué, les membres du Bureau de l'Assemblée nationale se réuniront à 9 heures précises dans la salle de Conférence de la présidence (niveau 4). Cette séance sera immédiatement suivie par une réunion de la Conférence des présidents, prévue dans la salle Marie Joséphine Diallo du nouveau bâtiment de l'institution.

L'ordre du jour de cette dernière rencontre portera sur le « calendrier de travail pour l'examen des affaires en instance ». Cette double convocation intervient à la suite de l'adoption, en Conseil des ministres, le vendredi 26 décembre, du projet de loi portant seconde Loi de finances rectificative (LFR) pour l'année 2025.

Ce texte, qui sera soumis à l'examen des députés, revêt une importance stratégique. Il permettra d'ajuster les comptes de l'exercice budgétaire en cours, tout en définissant les orientations économiques majeures pour l'année 2026. La session attendue devrait ainsi fixer le calendrier des travaux en commission ainsi que la date de la séance plénière consacrée à l'adoption de ce projet de loi.