Afrique: Sénégal-Bénin - « On fera tout pour gagner et rester à Tanger », assure Pape Thiaw

À la veille d'affronter les Guépards du Bénin pour le troisième match de poule, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, accompagné du défenseur Moussa Niakhaté, a affiché une confiance sereine mais vigilante.

Entre gestion d'effectif, analyse de l'adversaire et ambition de rester à Tanger, les Lions du Sénégal se disent « armés pour tout ».

L'humilité comme maître-mot

Malgré un statut de favori et une première place du groupe D, Pape Thiaw refuse tout relâchement contre le Bénin. Pour lui, la clé de ce match important réside dans l'état d'esprit : « On doit être humble, être patient, jouer notre jeu et avoir une grande efficacité devant le but. On a analysé cette équipe du Bénin, son jeu, ses points forts et faibles. Maintenant, il faut rester concentré, déterminé et armé pour tout. »

Interrogé sur l'éventualité de croiser l'Algérie en huitièmes de finale en cas de deuxième place, le technicien sénégalais préfère se focaliser sur l'objectif immédiat : « Je ne suis pas sûr que les autres veulent affronter le Sénégal. Mais on veut rester à Tanger, on fera tout pour gagner et assurer la première place. »

Sur la composition d'équipe contre le Bénin et la possible titularisation d'Ibrahima Mbaye, Pape Thiaw entretient le suspense, tout en rappelant l'importance de l'unité du groupe.

« Demain, on peut s'attendre à ce que je mette onze nouveaux joueurs. Soyez patients, je préfère garder mon onze er d'autant que les confrères béninois sont là (rires). Le plus important est que chacun soit concerné. Il n'y a pas de remplaçant dans cette équipe. »

Concernant ses atouts offensifs comme Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr pas encore au top depuis le début du tournoi, Pape Thiaw souligne leur intelligence tactique et leur polyvalence : « Ce sont des joueurs capables de jouer sur tous les fronts, ils peuvent permuter. On verra bientôt le Ismaïla qu'on connaissait avant. »

Ibrahima est aimé de tous les Sénégalais

Moussa Niakhaté, pilier de la défense, a exprimé son honneur d'évoluer aux côtés du capitaine Kalidou Koulibaly.

« Jouer avec Kalidou Koulibaly est une belle expérience. Apprendre d'un joueur qui a une telle longévité en sélection m'aide beaucoup. »

Il a également rejoint son coach pour saluer le respect dû au Bénin, une équipe composée de « joueurs évoluant dans les meilleurs championnats ».

Enfin, Pape Thiaw a eu un mot fort pour la jeune pépite Ibrahim Mbaye (17 ans) qui pourrait retrouver une place de titulaire demain: « Dire à cet âge qu'il vient pour le Sénégal pour faire plaisir à ses parents nous rend fiers. J'aurais aimé qu'il soit là lors du dernier entraînement à Dakar au stade Léopold Senghor pour apprécier la ferveur des 60 000 supporters. »

Pape Thiaw est conscient que le Sénégal est favori et ne compte pas faire de cadeaux sur ce match capital. Le sélectionneur des Lions compte sur la fraîcheur physique de son équipe pour dicter le rythme de la rencontre.