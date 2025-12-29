Madagascar: Pétanque - Adrien Andrianirina élu président de la Fédération Sports Boules Malgaches

Élu à l'unanimité ce samedi 27 décembre au Palais des Sports de Mahamasina, Adrien Julio Edouard Andrianirina prend officiellement la tête de la Fédération Sports Boules Malgaches pour le mandat 2026-2030. Modernisation des licences, Super Ligue régionale, chaîne YouTube et ambition internationale : le nouveau président veut professionnaliser et décentraliser la pétanque malgache.

Après deux années à la tête de la Fédération Sports Boules Malgaches (FSBM) en tant que président intérimaire, Adrien Julio Edouard Andrianirina a été officiellement élu président lors de l'assemblée générale élective tenue ce samedi matin au Palais des Sports de Mahamasina. Unique candidat en lice, il a obtenu 100 % des voix des sept ligues régionales représentées : Analamanga, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Matsiatra Ambony, Menabe, Itasy et Vakinankaratra.

Les nouvelles ligues régionales étaient présentes mais n'ont pas participé aux votes mais restent des ligues stagiaires. L'élection s'est déroulée dans un climat serein, en présence de représentants du Ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que du Comité olympique malgache. Les présidents des ligues régionales ont également pris la parole pour exprimer leurs attentes, insistant notamment sur un meilleur soutien matériel et financier aux ligues, le renforcement de l'éthique et de la lutte contre la corruption, ainsi que la construction de terrains aux normes pour la pétanque.

Continuité

Pour le mandat 2026-2030, le nouveau président mise sur la continuité et l'amélioration des actions déjà engagées. Parmi ses priorités : la modernisation des licences fédérales avec une distinction claire entre catégories « élite » et « amateur », rendue obligatoire pour toute compétition officielle. Une carte définitive sera délivrée par la fédération, validée après mutation pour les changements de club.

Autre projet phare : la création d'une « Super Ligue » régionale permettant une sélection décentralisée des joueurs pour les regroupements de l'équipe nationale. Les finalistes y accéderont directement, même sans titre national préalable. Avec environ 2500 licenciés nationaux en 2025, la FSBM vise aussi à renforcer la préparation des champions régionaux en triplette.

Sur le plan international, Adrien Julio Edouard souhaite intensifier les partenariats pour envoyer des représentants malgaches aux compétitions mondiales, tout en impliquant davantage les ligues régionales dans la sélection. Il annonce également une mise à jour des statuts et règlements intérieurs, la création de sections au sein de chaque ligue, et un renforcement de la communication multimédia avec l'ouverture d'une chaîne YouTube pour diffuser les rencontres, en complément des retransmissions existantes.

Les ligues régionales, organes suprêmes de la fédération, seront davantage valorisées, notamment pour attirer des sponsors locaux. Une nouvelle ligue stagiaire intégrera progressivement les activités fédérales, avec obligation de rapports annuels et organisation de championnats régionaux.