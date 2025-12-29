Madagascar: Judo/Coupe du pays - Les favorites triomphent à Toamasina

La Coupe de Madagascar de judo 2025 s'est tenue les 27 et 28 décembre à l'Arena Toamasina, attirant l'élite nationale. Un séminaire pour arbitres et entraîneurs a précédé la compétition, renforçant le niveau technique.

Les cadors ont largement confirmé leur statut. En seniors dames -70 kg, l'olympienne Aina Laura Rasoanaivo Razafy (ASM) a décroché l'or en dominant Marcella Safidiniavo Ramiandrisoa. Hajanirina Zo Andriambololona a brillé en -78 kg, s'imposant sur la plus haute marche.

« Comme prévu, ce résultat couronne une préparation intense : un stage de 30 jours à Dakar et une médaille de bronze à l'Open d'Afrique d'Abidjan en novembre. J'ai conservé ma place de numéro un nationale en 2025. En 2026, je vise le Championnat d'Afrique et cherche un stage adapté pour progresser », a-t-elle expliqué. En -63 kg, Malalatiana Frederica Ralalaharisoa reste invincible, son expérience faisant la différence.

« Les adversaires étaient redoutables, mais cette victoire récompense un travail acharné. Cette année : or au tournoi de Capricorne, argent à l'Open d'Afrique en Afrique du Sud et or à Maurice. Mon grand objectif est le Championnat d'Afrique 2026 », a-t-elle déclaré.

Quelques résultats de la Coupe de Madagascar 2025 :

Fetra RANAIVOARISOA (-81Kg), TAFITA Michel (+100Kg), Hajanirina Zo ANDRIAMBOLOLONA (-78Kg), RAKOTOVELO Mialy Henintsoa (-90Kg), RALALAHARISOA Malalatiana Frederica (-63Kg), RAVELOJAONA Rayan (-73Kg), RAKOTOVAO Narindra Herintsoa (-52Kg), RALEVAZAHA Kevin Emilson (-66Kg), RAZAFINDRAKALO Natacha Emiliame (-48Kg), ANDRIAMANOELINA Herisarobidy John (-60Kg), RASOANAIVO RAZAFY Aina Laura (-70Kg), BENANDRO Roumaica (-57Kg).