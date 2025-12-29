Madagascar: Match de défi international - Disciples FC et les Expatriés-Barea se neutralisent

Le stade de Barikadimy de Toamasina était en effervescence lors de la 9e édition du Match de défi international entre le Disciples FC, champion de Madagascar 2024, et une sélection d'expatriés renforcée par des Barea CHAN qui se sont neutralisés 0-0 dans un spectacle intense et solidaire.

La 9e édition du Match de défi international qui s'est déroulé au Stade de Barikadimy de Toamasina, organisé par Patricio Rabezanahary, ancien capitaine des Barea jeunes, a tenu toutes ses promesses. Devant un public enthousiaste, le champion de Madagascar 2024, Disciples FC, a affronté une sélection d'expatriés malgaches renforcée par des joueurs des Barea CHAN, comme Nina, Baggio, Fabrice, Tsiry Kely, Berajo, Rojobe, Ando Pro, Nicolas Thamon, Théodin, Jimmy Simouri, Toldo et Rado.

Ce défi amical, parrainé par le maire de Toamasina, vise à favoriser les échanges entre talents locaux et expatriés, nombreux à rentrer pour les fêtes. « Je suis comblé par l'organisation de cette édition, et je promets que la prochaine sera encore meilleure. Ce qui l'a distinguée, c'est l'arrivée massive d'expatriés invités, alors que d'habitude, seuls 4 ou 5 joueurs venus de l'extérieur participaient », a déclaré Patricio Rabezanahary, ravi de cette affluence record.

Sur le terrain, le spectacle a tenu ses promesses. Les protégés de Mamisoa Razafindrakoto (Disciples FC) ont dominé la première mi-temps, imposant leur rythme avec confiance. Les expatriés, coachés par Franck Rajaonarisamba, ont peiné à trouver la cohésion.

Disciples a eu la première occasion franche, mais le tir de Tino est passé hors cadre. À la 21e minute, une erreur défensive a permis à Jean Yves de frapper puissamment, avant que Rojobe ne tente sa chance : le gardien Balvano s'est montré décisif à deux reprises. Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

La seconde période a été plus intense. À la 65e minute, Baggio écopait d'un carton rouge, laissant les expatriés en infériorité numérique. Malgré cela, aucune équipe n'a réussi à débloquer le score, les défenses prenant le dessus.

« La prestation et l'état d'esprit des joueurs m'ont plu. Nous avons appris des choses et sorti environ 60 % de notre potentiel. Nous avons fait tourner l'effectif tout en cherchant le but, mais il n'y a pas eu de conclusion », a analysé Mamisoa, l'entraîneur de Disciples FC.

Franck Rajaonarisamba, coach des expatriés, a salué l'équilibre : « Les deux équipes ont bien joué et montré un beau football. Je félicite particulièrement les expatriés, en période de vacances, face à Disciples en pleine préparation. Nous n'avons pas accepté le tir au but, car ce n'est pas dit lors de la séance de travail. Pour le match, nous avons privilégié un bloc médian solide. Disciples a attaqué, mais nous avons respecté les consignes ». Ce nul spectaculaire clôt une édition réussie, renforçant les liens entre le football malgache local et la diaspora.