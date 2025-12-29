Burkina Faso: Ministère en charge de l'enseignement de base - Le plan d'actions 2026 examiné

28 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Aly Sawadogo et Yasmine Aïda Arlette Kafando

Le ministère de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a tenu la deuxième session ordinaire du Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) de l'année, mardi 23 décembre 2025, à Ouagadougou.

Bâtir un système éducatif résilient, inclusif et performant, capable de répondre aux aspirations légitimes du peuple. Telle est l'ambition du ministère de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales. Ainsi, le département a organisé sa deuxième session ordinaire du Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) de l'année sur le thème: « Quelle stratégie pour une mise en oeuvre efficace des 11 chantiers majeurs du MEBAPLN à l'horizon 2030 ». Cette rencontre qui a réuni, mardi 23 décembre 2025, des acteurs et partenaires du ministère a été consacré à l'examen et à l'adoption du programme d'activités et du plan d'actions au titre de l'année 2026.

Le ministre chargé de l'Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, a souligné que la thématique choisie traduit la volonté commune de renforcer la cohérence des interventions, améliorer la qualité de nos actions et assurer une meilleure lisibilité des résultats. Il a, par ailleurs, souligné que le programme d'activités consolidé soumis à l'appréciation des participants pour l'année 2026 est axé sur l'amélioration de l'accès à une éducation de base inclusive et équitable, la promotion de l'alphabétisation fonctionnelle et durable, le renforcement de l'enseignement et la valorisation des langues nationales...

Le projet de plan d'actions 2026, quant à lui, décline de manière opérationnelle les priorités du ministère. Il fixe, a-t-il poursuivi, les objectifs spécifiques, les activités phares, les indicateurs de performance ainsi que les ressources nécessaires pour leur mise en oeuvre. « L'année 2026 devra être une année de consolidation des acquis, d'amélioration de la qualité des enseignements, de renforcement de la gouvernance du système éducatif et de promotion effective des langues nationales et de l'alphabétisation », a confié le ministre Dingara. En ce qui concerne les défis du département, il a évoqué l'opérationnalisation des réformes éducatives, l'élaboration des chantiers majeurs pour la période 2026-2030 et l'élaboration du nouveau référentiel sous-sectoriel sur la période 2026-2030.

