Afrique: CAN 2025/Algérie / Burkina (1-0) - Réactions d'après match

Franck Lassina Traoré : « Nous avons tout essayé »

« Nous avons tout essayé pour revenir au score. Ce qui n'a pas marché. Maintenant, nos regards sont maintenant tournés vers le match contre le Soudan. Ça sera un match compliqué qu'il faut obligatoirement gagner. Nous allons les analyser. Nous allons bien récupérer pour ne pas faillir face au Soudan ».

Bertrand Traoré : « J'étais très remonté contre l'arbitre »

« C'était un très beau match. On voulait gagner. On savait que c'était la bataille pour la première place. Nous avons essayé en donnant tout pour gagner ce soir. L'arbitre aussi ne nous a pas aidés pour cela. J'étais très remonté contre lui à la fin du match. C'est dommage, mais c'est aussi cela le football. Nous allons nous reposer afin d'être prêts pour le prochain match. Nous allons tirer ce qui a été bien face à l'Algérie et corriger le moins bon afin de ne pas se faire surprendre par le Soudan ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Steeve Yago : « Ça reste encourageant pour la suite »

« Il nous a manqué ce soir de la vitesse sur les dernières actions. On aurait dû concrétiser au moins une de nos occasions franches. C'est dommage mais ça reste quand même encourageant pour la suite. Il nous reste un troisième match. Je n'aime pas souvent parler des arbitres mais, ce soir ça été un peu le jeu du chat et de la souris avec les arbitres. Je pense qu'on aurait mérité un peu plus de temps sur la fin et quelques situations où je pense que ce n'est pas sûr qu'il y ait des fautes. Bref, il ne faut pas que nous restions trop focalisés sur cela. Nous avons un bon groupe et il nous reste un troisième match. Nous allons relever la tête pour gagner ce match ».

Hervé Koffi : « Je suis très fier de notre équipe »

« Je suis très fier de notre équipe. Malheureusement, nous n'avons pas été réalistes. Nous allons essayer de vite oublier ce match et se pencher pour le prochain match. Nous allons bien nous reposer afin d'assurer la qualification face au Soudan. J'ai confiance à mes coéquipiers ».

Lucas Zidane, fils de Zinedine Zidane et gardien algérien : « Nous savions au départ que ça allait être compliqué »

« Nous sommes contents de ces deux victoires qui assurent notre qualification. Nous avons eu, face à nous, une bonne équipe du Burkina. Nous savions au départ que ça allait être compliqué face à cette formation burkinabè. Elle nous a poussés jusqu'à la fin. Nous nous sommes bien défendus et content de cette qualification ».

Rabah Madjer, ancienne gloire algérienne : « Ce qui m'a séduit chez les Etalons... »

« Le Burkina a une très bonne équipe bien organisée et physiquement au point. Ce qui m'a séduit dans cette équipe, c'est son jeu à une touche de balle. Je leur souhaite de passer au deuxième tour avec l'Algérie. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Malheureusement, ils se sont toujours tamponnés à une défense bien organisée de l'équipe d'Algérie, en ne trouvant pas les solutions qu'il faut. Mais ça reste quand même une bonne équipe ».