Burkina Faso: Coopération parlementaire - Le diplomate chinois, Deyong Zhao, pour le renforcement de l'axe Ouaga-Pékin

28 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Soumaïla Bonkoungou et Gbetcheni Constantin Bertrand Kambire

Le Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a reçu en audience l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Deyong Zhao, vendredi 26 décembre 2025, à Ouagadougou.

Le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Deyong Zhao, veut rapprocher la législation burkinabè à celle de son pays. A cet effet, il a rendu visite au Président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma, vendredi 26 décembre 2025, à Ouagadougou.

Au sortir des échanges, le diplomate chinois a souligné avoir eu un entretien très fructueux avec le chef du Parlement burkinabè. Il a confié que pendant son mandat, il va travailler à consolider la coopération entre les deux institutions parlementaires pour renforcer les échanges entre les deux pays.

« Je suis confiant pour l'année 2026 dans la coopération entre nos deux nations », a-t-il ajouté. M. Zhao a relevé qu'il y a déjà une fructueuse coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, notamment dans les domaines de l'agriculture, la santé, la sécurité aussi de l'énergie. Par ailleurs, l'ambassadeur de la République populaire de Chine a traduit sa fierté pour l'inauguration du CHU de Pala, à Bobo-Dioulasso qui a connu la présence des autorités burkinabè. Il a souhaité une meilleure année 2026 couronnée de bonne santé pour le peuple burkinabè.

