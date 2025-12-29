Burkina Faso: Coopération internationale - L'ambassadeur de l'Inde et le directeur-pays du CICR à L'ALT

Le Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a accordé successivement une audience à l'ambassadeur de l'Inde au Burkina Faso, Om Prakash Meena et au directeur-pays du Comité international de la Croix-Rouge, Yves Arnoldy, vendredi 26 décembre 2025, à Ouagadougou.

L'ambassadeur de l'Inde, Om Prakash Meena, veut renforcer la coopération diplomatique entre son pays et le Burkina Faso. Dans ce sens, il a échangé avec le Président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma, vendredi 26 décembre 2025.

Revenant sur la récente visite du chef du Parlement burkinabè en Inde, Om Prakash Meena a indiqué que cette audience lui a permis de faire le point de cette mission avec Ousmane Bougouma. « Nous sommes venus pour prendre les réponses de sa visite à l'Inde que nous avons trouvée très productive et dont il garde de bons souvenirs », a-t-il déclaré. Pour lui, cette visite a été très profitable pour la partie burkinabè et augure d'un renforcement de la coopération entre l'Inde et le Burkina Faso. Par ailleurs, le diplomate indien a confié que les échanges ont aussi porté sur plusieurs domaines d'intérêts communs, notamment le renforcement des capacités, le développement et d'autres sujets essentiels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A sa suite, le Président de l'ALT, Ousmane Bougouma, s'est également entretenu avec le directeur-pays du CICR, Yves Arnoldy. Cette rencontre a permis au responsable du CICR de faire le bilan des activités menées en 2025. « C'était l'occasion d'échanger sur les activités que nous avons eues cette année et de réfléchir aux axes prioritaires pour l'année prochaine », a-t-il confié. Yves Arnoldy a souligné que cette collaboration va s'améliorer et répondre de la manière la plus appropriée à son mandat humanitaire au Burkina Faso.