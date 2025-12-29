La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a organisé, du 22 au 24 décembre 2025 à Ouahigouya, la première édition du Salon régional de pomme de terre et de l'oignon (SARPO).

La ville de Ouahigouya, chef-lieu de la région de Yaadga a vibré au rythme de la première édition du Salon régional de la pomme de terre et de l'oignon (SARPO). L'initiative est portée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) à travers la délégation consulaire régionale du nord. Placée sur le thème : « Promotion des filières pomme de terre et oignon dans un contexte d'insécurité : défis et perspectives », l'objectif principal du salon est de promouvoir les filières pomme de terre et oignon, reconnues dans cette localité du pays comme des produits de grande production et pour leur forte contribution à la sécurité alimentaire.

Le salon a réuni plusieurs producteurs, transformateurs, commerçants, partenaires techniques et autorités administratives autour des enjeux de valorisation de ces deux spéculations stratégiques. La première édition de SARPO a été marquée par des expositions-ventes de produits frais et transformés mettant en valeur le savoir-faire des producteurs locaux. Des stands dédiés ont permis aux visiteurs de découvrir des différentes variétés de pomme de terre et d'oignon ainsi que des produits dérivés issus de la transformation locale.

Des panels thématiques ont également été organisés autour de sujets clés tels que l'amélioration des techniques de production, l'organisation des acteurs des deux filières et la bonne gouvernance des coopératives. Les normes de qualité et la certification des produits issus de la pomme de terre et de l'oignon, la conservation de la pomme de terre (projet chambre froide) ont été aussi abordées.

Le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a salué la CCI-BF pour cette initiative. Selon M. Yampa, cette initiative s'inscrit dans la dynamique nationale de promotion de la production locale et de renforcement de la résilience des populations face aux défis sécuritaire et économique.

Selon le représentant de la délégation consulaire régionale de la CCI-BF, Idrissa Kafando, l'objectif de ces journées est de promouvoir et de valoriser la pomme de terre et l'oignon qui constituent des productions de grande quantité dans la région de Yaadga.

Un cadre de promotion des filières locales

Pour lui, les filières pomme de terre et oignon occupent une place importante dans l'économie de la région et contribuent à l'amélioration des revenus des ménages et la sécurité alimentaire. « La Chambre de commerce, en organisant ce salon, veut encourager les producteurs et transformateurs de la région a mieux structurer les chaînes de valeurs, améliorer les qualités des productions et faciliter l'accès aux marchés », a-t-il indiqué.

Mahamadi Sawadogo est producteur de pomme de terre dans la ville de Ouahigouya. Présent à ce salon comme d'autres participants, ils ont salué l'initiative et traduit leur gratitude aux autorités et organisateurs pour cette opportunité.

« Nous saluons la Chambre de commerce à travers la délégation consulaire régionale pour avoir organisé ce salon. Ce salon va permettre de montrer les potentialités de la région en production et en transformation de la pomme de terre et l'oignon. Nous souhaitons que ce genre d'initiatives se multiplient dans la région afin que nous puissions valoriser nos productions et nos savoir-faire », a-t-il déclaré.

À l'issue des trois jours d'activités, les participants (producteurs, productrices, transformateurs) ont salué les qualités de l'organisation et la pertinence des thématiques abordées. Cette première édition du salon de la pomme de terre et l'oignon à Ouahigouya apparait comme un cadre promoteur de promotion des filières agricoles dans la région de Yaadga.

Les autorités ont réaffirmé l'engagement de l'Etat à accompagner les initiatives locales visant à renforcer la production agricole qui s'inscrit dans la dynamique de l'offensive agropastorale et halieutique, en cours au pays des Hommes intègres.