Burkina Faso: Sécurité sociale - La CNSS sensibilise les employeurs et travailleurs de Zorgho

La Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) veut promouvoir une collaboration responsable et durable avec l'ensemble de ses partenaires sociaux. C'est pourquoi, elle a organisé, mardi 23 décembre 2025, à Zorgho dans la province du Ganzourgou, un atelier de sensibilisation au profit des employeurs et travailleurs de la province. L'objectif est de créer un cadre d'échanges et de partage d'informations, en vue d'une meilleure compréhension des textes régissant la sécurité sociale, ainsi que des droits et obligations qui en découlent pour chacune des parties.

Au cours de la rencontre, les participants ont suivi des communications qui portent sur les recouvrements et les prestations sociales de la CNSS. S'agissant du recouvrement des cotisations, le communicateur, Abdelaziz Aladé, a rappelé que conformément aux textes, obligation est faite à l'employeur de déclarer un travailleur recruté à la CNSS dans un délai de huit jours. Il a indiqué que ces informations sont essentielles pour le travailleur, afin que celui-ci puisse jouer également le rôle de vérificateur pour s'assurer que son employeur respecte ses obligations.

« L'employeur doit déclarer et verser des cotisations au titre des prestations que la CNSS doit servir plus tard à l'employé », a-t-il résumé. Si cela n'est pas fait, a-t-il précisé, l'employé peut porter plainte auprès d'un contrôleur de recouvrement et la CNSS pourrait auditer l'employeur et s'assurer que les cotisations soient versées.

La pérennité du système de Sécurité sociale repose sur l'engagement collectif

Pour la représentante de la directrice régionale de la CNSS de Ouagadougou, Marie Sylvie Guel, cet atelier se justifie par la conviction que la performance et la pérennité du système de Sécurité sociale reposent sur l'engagement collectif, le respect des dispositions légales et réglementaires, ainsi que sur une synergie d'actions entre la CNSS, les employeurs et les

travailleurs. Mme Guel a souhaité que la rencontre renforce la confiance mutuelle et améliore la qualité du service public de Sécurité sociale.

Quant au haut-commissaire du Ganzourgou, Aminata Sorgho, elle a salué cette initiative de la CNSS qui permettra à la population d'être informée sur les droits et obligations des employeurs et des assurés sociaux de la CNSS en matière de Sécurité sociale.

Pour elle, la Sécurité sociale permet de protéger une grande partie de la population de la misère économique à la suite de l'interruption des gains, d'assurer une subvention aux familles et des soins médicaux nécessaires.

Dans ce sens, a-t-elle indiqué, la CNSS contribue à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités sociales de par le rôle qu'elle joue dans le développement socio-économique du Burkina. C'est pourquoi, a-t-elle relevé, la CNSS a besoin d'une collaboration dynamique de l'ensemble des assurés et de ses partenaires sociaux.