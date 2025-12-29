Ile Maurice: BOM - Réserves à USD 9,34 milliards

À la fin de novembre 2025, les réserves officielles internationales brutes de la Banque de Maurice (BoM) s'établissaient à environ Rs 431,7 milliards, soit près de USD 9,34 milliards, confirmant une position extérieure solide pour l'économie mauricienne.

Sur la base des importations de biens et services pour 2024, ces réserves couvrent environ 12,9 mois d'importations, ce qui constitue un coussin significatif contre les chocs externes comme les fluctuations des prix des matières premières ou une appréciation rapide du dollar.

Cette évolution s'inscrit dans une tendance haussière sur plusieurs années : entre août 2024 et août 2025, les réserves ont progressé de plus de Rs 70 milliards, passant de Rs 359,2 milliards à Rs 431,1 milliards, avec une couverture des importations qui a gagné près de deux mois mois sur cette période.

Un élément notable de cette dynamique est la contribution de l'or aux réserves totales. En août 2025, les avoirs en or étaient estimés à environ Rs 62,8 milliards, soit le double de leur niveau trois ans plus tôt, reflétant une stratégie de diversification visant à améliorer la résilience face aux incertitudes géopolitiques et financières.