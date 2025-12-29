Sénégal: Forum du rônier à Fandène - Cap sur une reconnaissance par l'Unesco

Alioune Thiaw, artisan spécialiste de la vannerie et initiateur du Forum du rônier dans le village de Ndiobène, commune de Fandène, souhaite voir le rônier, arbre emblématique et profondément ancré dans la culture sérère, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Un objectif qu'il a affiché lors de la cérémonie officielle de la quatrième édition du forum, tenue samedi et dimanche à Ndiobène.

Pour Alioune Thiaw, l'objectif principal de ce forum est de vulgariser le rônier à l'échelle internationale. Il s'agit de montrer au monde le rôle incommensurable que joue cet arbre dans la vie des communautés sérères du Sénégal, en particulier dans la commune de Fandène, département de Thiès. Au-delà de la consommation de ses fruits, les racines du rônier sont utilisées en médecine traditionnelle, son tronc en charpenterie et dans la construction des maisons.

Les feuilles renforcent l'étanchéité des toitures et constituent surtout la matière première de la vannerie locale, avec la fabrication de divers meubles. Le rônier occupe également une place importante dans l'économie locale. Selon Alioune Thiaw, les produits issus de cet arbre ont permis de financer les études de plusieurs générations dans la commune de Fandène, dont certaines sont devenues des cadres de l'administration sénégalaise et même au-delà.

Aujourd'hui encore, le rônier reste au cœur du quotidien des communautés, qui exposent paniers, tables, chaises, lits et autres meubles le long de la nationale 2, notamment à hauteur des villages de Ndiobène, Lalane et Fandène. Arbre solide et résilient, le rônier peut pousser dans des sols pauvres et résister aux effets du changement climatique, même s'il est menacé par endroits par l'urbanisation galopante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le thème de cette quatrième édition est : « Le rônier au service de la transformation écologique et culturelle ». Selon Mansour Thiaw, coordonnateur du label Fesel rone -- une expression wolof signifiant « rendre visible le rônier » --, ce choix s'explique par les rôles environnementaux, économiques et culturels que joue cet arbre au sein de la communauté sérère. Il souligne également que le rônier contribue à la biodiversité et à la lutte contre l'érosion, en raison de ses propriétés fertilisantes.

Sur le plan culturel, le rônier est un facteur de cohésion sociale, les communautés s'identifiant à cet arbre central dans de nombreux aspects de la vie des Sérères de Fandène et de la région de Thiès. L'initiateur du forum, Alioune Thiaw, qui a choisi la journaliste Oulimata Fall comme marraine de cette édition, invite enfin les autorités territoriales de la commune de Fandène à s'impliquer davantage dans la promotion du rônier.