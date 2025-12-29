Centrafrique: Un quadruple scrutin presque dans le calme

Dans la région de Bambouti, des hommes armés ont kidnappé la sous-préfète et un agent électoral. Ailleurs, les élections se sont déroulées dans le calme.

Au bureau de vote du BARC dans le premier arrondissement de Bangui, le bureau a été transformé quelques heures plus tard en centre de dépouillement. Ici, les électeurs qui ont voté ont des attentes fortes pour les dirigeants qui seront issus de ce vote.

"On n'attend pas beaucoup de choses sur le plan des infrastructures, militaire, politique et économique. Il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de chose à faire", clame un électeur.

"Ce que nous attendons, nous les jeunes, c'est la stabilité, la sécurité et la paix et il faut que les responsables du pays nous aident à créer des entreprises parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de créer certaines choses", espère un autre.

Des électeurs effrayés par des tirs

Mais cette paix à laquelle il aspire n'est pas pour demain. En effet, à l'extrême est du pays, les élections ont été émaillées de violence obligeante.

Des hommes armés assimilés aux miliciens A Zandé Ani Kpigbé ont kidnappé la sous-préfète de Bambouti et un agent électoral. Une situation, qui n'est pas un cas isolé pour Joseph Bindoumi, chef de mission d'observation électorale (MOE-RAC).

"Il y a des petits dysfonctionnements que nous avons constaté et qui sont liés au maniement des matériels sensibles tels l'arrivée des bulletins, la confusion des endroits où il fallait déposer ces bulletins", , raconte Joseph Bindoumi.

"En ce qui concerne l'aspect sécuritaire dont vous faites état, il est vrai qu'au début des opérations, il nous a été signalé que des hommes armés étaient sortis proche de Bossangoa et qu'ils avaient fait des tirs nourris qui avaient effrayé beaucoup d'électeurs", ajoute-t-il. "A Bambouti, les hommes armés sont sortis et il y a des incidents suffisamment graves et beaucoup de personne se sont dispersés dans la brousse parmi lesquelles la sous préfète et un responsable de l'autorité nationale des élections:"

En tout, 2.398.158 électeurs étaient inscrits pour départager sept candidats. Ces élections ont connu un faible taux de participation et une série de dysfonctionnements enregistrés dans l'organisation dans l'organisation de ces élections. Les résultats provisoires des élections sont attendus d'ici le 5 janvier.