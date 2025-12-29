Placée sous le signe de la cohésion et de l'excellence, la deuxième édition de « Osep en récréation » a mis à l'honneur les agents engagés pour l'amélioration continue de la qualité du service public en Côte d'Ivoire.

L'Observatoire du service public (Osep), organe de veille stratégique dédié à l'évaluation et à l'amélioration des prestations du service public, a organisé le 24 décembre 2025, sa traditionnelle matinée de partage au siège de l'institution, à Angré 7e Tranche.

La cérémonie s'est tenue sous la présidence d'Auguste Yebouet, directeur général de la Transformation du service public (Dgtsp), en présence de délégations de haut niveau, notamment des représentants du Programme Prime, de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea), ainsi que des membres du Comité consultatif multisectoriel (Ccms).

Conçu pour concilier détente, motivation et reconnaissance du mérite, l'événement a été marqué par une cérémonie de distinction des agents les plus performants. Prenant la parole, Kouakou Lucien, secrétaire permanent de l'Osep, a souligné la portée stratégique de cette initiative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Osep en récréation est bien plus qu'un moment festif. C'est un outil de management qui renforce la cohésion des équipes et valorise l'excellence. En reconnaissant l'engagement de nos collaborateurs, nous consolidons les fondements de notre mission de veille sur la qualité du service public », a-t-il indiqué.

Saluant l'engagement des agents et l'accompagnement des partenaires techniques, Auguste Yebouet a, pour sa part, rappelé la vision du gouvernement en matière de modernisation de l'administration.

« La transformation du service public repose sur la rigueur, la performance et le sens du service à l'usager. Récompenser nos agents, c'est affirmer que la performance demeure la boussole de l'action publique. Cette dynamique doit nous permettre d'élever davantage les standards de satisfaction des citoyens ivoiriens à l'horizon 2026 », a-t-il déclaré.

Au-delà du cadre protocolaire, la rencontre a été rythmée par des moments de convivialité, notamment une activité ludique dénommée « Secret Story », suivie d'un cocktail de fraternité. Un buffet spécial a également été offert aux officiels et aux membres du Comité de direction (Codir), dans une ambiance chaleureuse et fédératrice.

Fidèle à son slogan, « Le regard sur la qualité du service public », l'Osep clôt ainsi l'année 2025 en réaffirmant son rôle clé dans la modernisation de l'administration ivoirienne et la promotion d'un service public plus performant, efficace et résolument orienté vers l'usager.