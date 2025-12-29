La Côte d'Ivoire et l'Inde renforcent leur coopération à travers une formation gratuite offerte à des enseignants ivoiriens en langue anglaise et en pédagogie numérique.

Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la République de l'Inde, l'ambassade de l'Inde à Abidjan a offert une formation gratuite à des enseignants ivoiriens, axée sur le perfectionnement en langue anglaise et en pédagogie numérique.

À cet effet, une cérémonie officielle de remise de billets d'avion aux bénéficiaires s'est tenue le 24 décembre 2025, à Cocody, sous la présidence de Sangaré Moustapha, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage (Metfpa).

Au nom du ministre, Sangaré Moustapha a salué l'engagement constant de la République de l'Inde et de son ambassadeur, S.E.M. Rajesh Ranjan, en faveur du développement du capital humain ivoirien.

Il a rappelé qu'après les expériences réussies de 2023 et 2024, l'Inde a renouvelé son appui en octroyant, pour l'année 2025, seize bourses de formation en langue anglaise. Une première cohorte de neuf enseignants a déjà bénéficié du programme, tandis que sept formateurs effectueront, à compter du 6 janvier 2026, un séjour d'un mois à l'Institut de langues Eflu, dans l'État du Télangana, en Inde.

Selon le directeur de cabinet, cette initiative constitue bien plus qu'un simple séjour académique. Elle représente un investissement stratégique dans le capital humain, destiné à améliorer durablement la qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire.

Il a également indiqué que depuis décembre 2022, ce sont 89 cadres et enseignants ivoiriens qui ont bénéficié de formations en Inde, notamment dans les domaines de la gouvernance, du développement, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que du renforcement des capacités pédagogiques en langue anglaise.

S'adressant aux bénéficiaires, Sangaré Moustapha les a exhortés à être des ambassadeurs exemplaires de la Côte d'Ivoire durant leur séjour, en faisant preuve de discipline, de rigueur, de courtoisie et de respect des règles.

Il a enfin rendu un vibrant hommage à S.E.M. Rajesh Ranjan, ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, arrivé au terme de sa mission diplomatique. Il lui a adressé, au nom du gouvernement ivoirien, des remerciements appuyés et des voeux de plein succès pour la suite de sa carrière.

De son côté, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dr Rajesh Ranjan, a réaffirmé l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Il a précisé que cette formation s'inscrit dans le cadre du Programme indien de coopération technique et économique (Itec), visant à accompagner la Côte d'Ivoire dans la modernisation de son système d'enseignement technique et professionnel.

La cérémonie a également été marquée par une visite guidée des locaux de l'ambassade au profit des élèves de l'école primaire Gandhi de Yopougon.