« Je salue le fait que ces élections législatives puissent se tenir à la date prévue, comme cela avait été annoncé. Je me félicite également de l'engouement des électeurs dans les bureaux de vote. Cela montre que les Ivoiriens portent un réel intérêt à ces élections et décident d'apporter leur contribution en se rendant aux urnes pour accomplir leur devoir civique, comme je viens de le faire. Je m'en félicite et je félicite tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés pour voter », a déclaré le maire d'Abobo, Kandia Camara, le samedi 27 décembre, après avoir accompli son devoir civique au groupe scolaire Nadreau, situé à Abobo-Kennedy.

La directrice de campagne de la liste Rhdp à Abobo a en outre salué l'esprit de paix qui a prévalu durant la campagne électorale. « Partout en Côte d'Ivoire, la campagne s'est déroulée dans la paix, la discipline, je dirais même dans la joie et la fraternité.

Il y a eu très peu d'incidents à déplorer. La Côte d'Ivoire démontre encore une fois qu'elle est un pays démocratique, et que les Ivoiriens sont des démocrates », s'est-elle exprimée.

Elle a ajouté que la Grande Côte d'Ivoire est une Côte d'Ivoire où l'on accepte les lois et le jeu démocratique, où l'on s'engage et s'implique, comme c'est le cas ce 27 décembre. Elle a émis le voeu que cet engagement des Ivoiriens se poursuive et que la Côte d'Ivoire demeure en paix, avec des Ivoiriens vivant dans la quiétude et la sécurité.

Kandia Camara n'a pas manqué d'appeler les Ivoiriens à se mobiliser autour du Président Alassane Ouattara afin de lui apporter leur soutien pour qu'il puisse continuer le développement de la Côte d'Ivoire et améliorer le bien-être des Ivoiriens.

« C'est l'engagement qu'il a pris, c'est un homme d'engagement, et nous lui faisons confiance. Nous sommes persuadés, comme il l'a promis, que nous aurons une Grande Côte d'Ivoire », a ajouté le maire d'Abobo.