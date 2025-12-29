Cote d'Ivoire: Taekwondo/Noël des champions - Pari réussi pour Cissé Cheick Sallah

Pour un essai, ça a été un véritable coup de maître réussi par Cissé Cheick Sallah à travers sa fondation, en organisant un grand tournoi de taekwondo dénommé « Noël des champions ».

Durant deux jours, c'est-à-dire les dimanche 21 et lundi 22 décembre, le Cscticao à Adjamé a été le théâtre d'une ambiance particulière avec de l'animation et, surtout, des combats de belle facture.

Ce sont, en effet, près de 1 000 athlètes issus de 150 clubs qui se sont affrontés dans les catégories poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors. Plusieurs pays ont également répondu à l'appel de ce rendez-vous à la veille des fêtes de fin d'année.

Un beau cadeau du champion olympique et du champion du monde ivoirien à la jeunesse, sous le regard admirateur de plusieurs autorités qui ont effectué le déplacement au palais du taekwondo, avec à leur tête le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance, Zoro Ballo Épiphane.

« C'est une magnifique soirée de taekwondo et nous voulons féliciter notre champion qui est un modèle pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Il nous donne d'espérer en un avenir meilleur pour cette jeunesse. Il a eu la bonne idée d'organiser une compétition qui va au-delà de la Côte d'Ivoire, autour des valeurs de persévérance et de dépassement de soi. Nous lui exprimons toute notre fierté. Félicitations à tous ces jeunes qui sont venus concourir et félicitations aux meilleurs », a-t-il dit.

Une belle organisation avec une équipe jeune et dynamique, des combats qui ont tenu toutes leurs promesses avec beaucoup de lots et de gadgets offerts en cette période de fête. Le principal initiateur, Cissé Cheick Sallah, n'avait pas de mots pour exprimer sa joie.

« Merci au Président de la République, Alassane Ouattara, qui a accepté de mettre la jeunesse au cœur de sa politique. Nous sommes très fiers d'accueillir plus de 150 clubs et 1 000 enfants venus de partout, du Niger, du Mali, de la France. C'est toujours un plaisir. Je suis très fier de cette première édition. Merci à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés. Les enfants sont célébrés et repartent grandis. C'est la transmission générationnelle », a-t-il déclaré.