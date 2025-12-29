Afrique: CAN 2025, les résultats de la 2e journée (groupe E)

29 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Tombeuse du Burkina sur un penalty de Mahrez, l'Algérie se qualifie pour les 8e.

Avec 3 pts, les Etalons sont à égalité de points avec le Soudan qu'ils affronteront lors de la 3e journée.

Les Fennecs, eux, seront opposés au Nzalang de Guinée équatoriale, dernier du groupe.

Algérie-Burkina : 1-0 (1-0)

But : Mahrez (23e sur penalty) pour l'Algérie,

Guinée équatoriale-Soudan : 0-1 (0-0)

But : Coco (contre son camp, 74e) pour le Soudan

Classement

1) Algérie, 6 pts, 2) Burkina, 3 pts (0), 3) Soudan, 3 pts (-2), 4) Guinée équatoriale, 0 pt

Programme de la 3e journée

Guinée équatoriale-Algérie et Soudan-Burkina

