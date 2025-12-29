Afrique: CAN 2025, les résultats de la 2e journée (groupe E)

Tombeuse du Burkina sur un penalty de Mahrez, l'Algérie se qualifie pour les 8e.

Avec 3 pts, les Etalons sont à égalité de points avec le Soudan qu'ils affronteront lors de la 3e journée.

Les Fennecs, eux, seront opposés au Nzalang de Guinée équatoriale, dernier du groupe.

Algérie-Burkina : 1-0 (1-0)

But : Mahrez (23e sur penalty) pour l'Algérie,

Guinée équatoriale-Soudan : 0-1 (0-0)

But : Coco (contre son camp, 74e) pour le Soudan

Classement

1) Algérie, 6 pts, 2) Burkina, 3 pts (0), 3) Soudan, 3 pts (-2), 4) Guinée équatoriale, 0 pt

Programme de la 3e journée

Guinée équatoriale-Algérie et Soudan-Burkina