Afrique: CAN 2025, les résultats de la 2e journée (groupe F)

Pas de vainqueur dans le choc des « belles-familles » entre Eléphants de Côte d'Ivoire et Lions du Cameroun (1-1).

Battu par le Mozambique (3-2), le Gabon n'a plus son destin en main avant d'affronter le champion d'Afrique en titre.

Côte d'Ivoire-Cameroun : 1-1 (0-0)

Buts : Diallo (51e) pour la Côte d'Ivoire, Konan (contre son camp, 58e) pour le Cameroun

Gabon-Mozambique : 2-3 (1-2)

Buts : Aubameyang (21e) et Moucketou-Moussounda (76e) pour le Gabon, Bangal (37e), Catamo (42e sur penalty) et Diogo Calila (52e) pour le Mozambique

Classement

1) Cameroun, 4 pts (+1)

Programme de la 3e et dernière journée

Gabon-Côte d'Ivoire et Mozambique-Cameroun le 31 décembre