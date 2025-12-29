Congo-Brazzaville: Noël solidaire - Des jouets remis aux enfants vulnérables à Maloukou

À l'occasion des fêtes de Noël, l'association Mibelle Honoré Mireille Niombela a distribué des jouets aux enfants vulnérables de Maloukou, localité située à 45 km de Brazzaville. Par ce geste de solidarité, l'association a voulu rappeler à ces enfants qu'ils ne sont ni oubliés, ni en marge, mais pleinement membres de la communauté congolaise.

A la tête de l'association donatrice, Mibelle Lurlène Okollo Olyba a témoigné de son engagement à apporter joie et réconfort aux enfants de Maloukou. Son initiative de distribution de jouets a pour objectif de montrer à ces enfants qu'ils ne sont pas seuls. « Ma motivation initiale était de leur faire comprendre que nous sommes ensemble, qu'ils font partie de nous... Les enfants étaient ravis, et les familles reconnaissantes, car c'était la première fois qu'une association leur portait attention », a-t-elle expliqué.

L'identification des bénéficiaires n'a pas été une tâche facile. La présidente de l'association et son équipe ont mené des actions de porte à porte afin de rencontrer les chefs de quartier et les membres des familles les plus dans le besoin. Cette démarche, empreinte de solidarité et d'écoute, a permis de découvrir des enfants et des familles en situation de vulnérabilité réelle, pouvant bénéficier de soutien. Les jouets, des ballons aux poupées, ont été soigneusement choisis pour apporter un sourire et une lueur d'espoir dans ces vies souvent marquées par la précarité.

Les origines de l'association Mibelle Honoré Mireille Niombela fondée en septembre 2019 sont profondément ancrées dans l'héritage de la mère de Mibelle Lurlène Okollo Olyba, "une femme au grand coeur qui a oeuvré durant sa vie pour aider les orphelins et les plus démunis". Elle se souvient avec tendresse de la promesse faite à sa mère, de l'honorer en poursuivant son oeuvre humanitaire. « C'est un hommage à sa mémoire, car sa vocation et son dévouement m'inspirent chaque jour », souligne l'initiatrice.

Enfin, l'engagement de l'association ne s'arrête pas à la distribution de jouets. Des projets de fondation, d'écoles et d'orphelinats sont en gestation, avec un accent particulier sur l'autonomisation des mères célibataires et le soutien des enfants orphelins.

Mibelle Lurlène Okollo Olyba appelle dans ce sens chaque membre de la communauté à apporter son aide, qu'elle soit financière, matérielle ou à travers des idées, pour faire avancer cette belle initiative.