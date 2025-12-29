Congo-Brazzaville: Noël solidaire - Des jouets remis aux enfants vulnérables à Maloukou

29 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

À l'occasion des fêtes de Noël, l'association Mibelle Honoré Mireille Niombela a distribué des jouets aux enfants vulnérables de Maloukou, localité située à 45 km de Brazzaville. Par ce geste de solidarité, l'association a voulu rappeler à ces enfants qu'ils ne sont ni oubliés, ni en marge, mais pleinement membres de la communauté congolaise.

A la tête de l'association donatrice, Mibelle Lurlène Okollo Olyba a témoigné de son engagement à apporter joie et réconfort aux enfants de Maloukou. Son initiative de distribution de jouets a pour objectif de montrer à ces enfants qu'ils ne sont pas seuls. « Ma motivation initiale était de leur faire comprendre que nous sommes ensemble, qu'ils font partie de nous... Les enfants étaient ravis, et les familles reconnaissantes, car c'était la première fois qu'une association leur portait attention », a-t-elle expliqué.

L'identification des bénéficiaires n'a pas été une tâche facile. La présidente de l'association et son équipe ont mené des actions de porte à porte afin de rencontrer les chefs de quartier et les membres des familles les plus dans le besoin. Cette démarche, empreinte de solidarité et d'écoute, a permis de découvrir des enfants et des familles en situation de vulnérabilité réelle, pouvant bénéficier de soutien. Les jouets, des ballons aux poupées, ont été soigneusement choisis pour apporter un sourire et une lueur d'espoir dans ces vies souvent marquées par la précarité.

Les origines de l'association Mibelle Honoré Mireille Niombela fondée en septembre 2019 sont profondément ancrées dans l'héritage de la mère de Mibelle Lurlène Okollo Olyba, "une femme au grand coeur qui a oeuvré durant sa vie pour aider les orphelins et les plus démunis". Elle se souvient avec tendresse de la promesse faite à sa mère, de l'honorer en poursuivant son oeuvre humanitaire. « C'est un hommage à sa mémoire, car sa vocation et son dévouement m'inspirent chaque jour », souligne l'initiatrice.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enfin, l'engagement de l'association ne s'arrête pas à la distribution de jouets. Des projets de fondation, d'écoles et d'orphelinats sont en gestation, avec un accent particulier sur l'autonomisation des mères célibataires et le soutien des enfants orphelins.

Mibelle Lurlène Okollo Olyba appelle dans ce sens chaque membre de la communauté à apporter son aide, qu'elle soit financière, matérielle ou à travers des idées, pour faire avancer cette belle initiative.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.