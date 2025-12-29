Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Denis Sassou N'Guesso, candidat naturel du Club 2002-PUR

Le secrétaire général du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR), Juste Désiré Mondelé, a, dans son message délivré le 28 décembreau au 6e congrès du Parti congolais du travail (PCT), déclaré que le président Denis Sassou N'Guesso est le candidat de cette formation politique à l'élection présidentielle de mars 2026.

La deuxième journée des travaux du 6e congrès ordinaire a été consacrée aux messages des partis alliés nationaux et des délégations des partis étrangers. Au nombre des dirigeants politiques montés à la tribune, le secrétaire général du Club 2002-PUR a délivré un message très attendu.

« Votre congrès va certainement investir le candidat du PCT à l'élection présidentielle de mars 2026, qui, je l'espère, et le formule, sera aussi le candidat de la majorité et au-delà, le candidat du peuple congolais en ce moment charnière de notre histoire démocratique. Son profil naturel est évident, parce que fédérateur, pétri d'expérience, il rassemble derrière son nom et constitue un vecteur de paix et de stabilité pour notre pays, pour la sous-région l'Afrique. Grand artisan du développement et de l'industrialisation de notre pays, ce véritable ferment de l'unité nationale, est, de notre point de vue, le président Denis Sassou N'Guesso », a annoncé Juste Désiré Mondelé, portant solennellement son choix sur la candidature de Denis Sassou N'Guesso l'élection présidentielle de mars 2026.

Le congrès se tenant à un moment crucial de la jeune démocratie congolaise, à douze semaines du scrutin présidentiel, le secrétaire général du PCT a lancé un appel à la cohésion, à l'unité et à la mobilisation générale. Le but étant d'assurer "une victoire éclatante" au futur candidat de la majorité présidentielle, le président Denis Sassou N'Guesso, en mars prochain.

« Par ailleurs, entre alliés, je me permets, en toute humilité et avec respect, de vous suggérer de porter un regard particulier sur le renforcement du contrat social assorti d'une gouvernance plus exigeante pour le bien-être des populations », a conclu Juste Désiré Mondelé, souhaitant des échanges fructueux et constructifs dans les débats en commission et en plénière.