Congo-Brazzaville: Denis Sassou N'Guesso aux congressistes - « Le congrès de 2025 doit être celui de l'expansion et du raffermissement du parti »

Dans son adresse aux congressistes, message lu le 28 décembre par Gilbert Ondongo, le chef de l'Etat, président du comité central du Parti congolais du travail (PCT), Denis Sassou N'Guesso, a regretté son absence au 6e congrès ordinaire du parti, le privant "de vivre intensément ces grands moments d'introspection et de projection militantes". Il estime que le congrès de 2025 doit être celui de l'expansion et du raffermissement du Parti.

« De 1969 à 1990, j'avais toujours répondu présent à tous les congrès du Parti. Je sais dans quel esprit et dans quelle ambiance se préparent et se tiennent les congrès. Aujourd'hui, et c'est le cas depuis 1992, la Constitution de notre pays m'oblige à me tenir à distance de toute activité partisane. Que de regrets de ne pas pouvoir me mêler à vous pour vivre intensément ces grands moments d'introspection et de projection militantes ! Consacré à temps plein à la nation, j'ai en mémoire la devise du parti : " Tout pour le peuple ! Rien que pour le peuple ! " C'est la boussole de mon action à la tête de notre pays », a rappelé le président de la République.

Selon Denis Sassou N'Guesso, le PCT et ses idéaux demeurent un référentiel pertinent de prise des décisions pour le bien-être des Congolais. « Malgré mon absence aux activités du parti, celui-ci ne m'inspire pas moins, dans les choix à faire pour notre nation. Partout au monde, les dirigeants accèdent au pouvoir avec des idées qu'ils entendent mettre en oeuvre durant leur mandat. Ces idées viennent en général de leur parti ou du groupement des partis qui les ont soutenus pendant la course au pouvoir. C'est en cela que le parti est la pierre angulaire dans l'exercice du pouvoir. Il en est ainsi du Parti congolais du travail qui est un véritable laboratoire d'idées. Il est aussi un soutien de poids à l'action du pouvoir exécutif. Qu'il soit à son tour félicité », a écrit le président du comité central du PCT.

Ainsi, après les congrès de l'unité en 2006 et de l'ouverture en 2011, le congrès de 2025 doit susciter, d'après lui, des adhésions en masse partout dans le pays, accueillir et former davantage des militants et des sympathisants au sein du parti. Pour lui, le PCT doit être constitué des troupes de militants qui le rendront invincible à toutes les élections. Il doit également dynamiser ses unions catégorielles (la Force montante congolaise et l'Organisation des femmes du Congo), afin qu'elles drainent vers le parti des dizaines de milliers de nouveaux militantes et militants. L'autre mission est de veiller à assurer la promotion du genre et le relais intergénérationnel.

Un parti des réformes

Ces différentes actions faciliteraient, a dit Denis Sassou N'Guesso, l'expansion du parti tout en consacrant en pivot de la vie politique nationale. « Rien ne devrait et ne pourrait se faire au plan politique national sans le Parti congolais du travail. Qu'il s'impose comme le temple au milieu de la cité, à l'instar de ce qu'il se passait dans la civilisation antique. Chacun y viendra puiser arguments et forces pour convaincre et vaincre des adversaires politiques dans les débats et dans les urnes. Pour cela, le parti doit consolider ses fondamentaux notamment la formation idéologique, la culture générale de ses militants, la réflexion permanente sur l'évolution de la société et du monde...», a-t-il déclaré, précisant que l'expansion et le raffermissement sont les deux défis que le Parti doit relever pendant les cinq années qui nous séparent du prochain congrès ordinaire.

Conscient du fait que les 3000 participants au congrès ne peuvent pas tous intégrer le comité central, il a demandé à ceux qui ne seront pas admis ou reconduit à accepter la décision finale sans perdre la ferveur militante. « Lorsque vous sortirez de cette salle, le 30 décembre prochain, nul ne devra être abattu. Allez avec enthousiasme et conviction, prêcher dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos districts et arrondissements l'unité de l'action au sein du Parti et l'unité nationale dans le pays. Le Parti Congolais du travail a besoin d'unité en son sein et dans son action. Il ne saurait s'étendre et se raffermir sans unité », a-t-il exhorté, rappelant que le PCT a l'obligation de demeurer le socle de l'unité nationale.

S'agissant des travaux, le président du comité central du PCT a rappelé que les participants débattent, entre autres, des réformes organisationnelles et institutionnelles. Il leur a aussi demandé d'avoir toujours à l'esprit que le PCT est un parti des réformes, d'autant plus qu'il prône la social-démocratie. Dans ce sens, la réforme de la politique, de l'économie et de la société, reste son challenge de tout temps. « Le Parti congolais du travail se doit de se porter au-devant des réformes, qu'elles soient proposées par lui ou initiées par le gouvernement. La réforme permanente pour s'adapter au changement du monde, c'est et ce sera le crédo du Parti congolais du travail », a-t-il rappelé.

Rappelant le fait que la solidarité est l'un des devoirs du parti et de tous ses militants, il a souligné la nécessité de créer un Fonds de solidarité qui sera pourvu par les cotisations statutaires et spéciales. Denis Sassou N'Guesso, s'est, par ailleurs, réjoui des résultats obtenus par le PCT depuis son dernier congrès en 2019. Le parti est en effet sorti vainqueur de toutes les élections démocratiques, notamment la présidentielle de 2021, les législatives et locales de 2022 et les sénatoriales de 2023. « Il est le Parti fédérateur national et le plus représentatif dans le pays. Des centaines de milliers de jeunes, des femmes et d'hommes sont au Parti congolais du travail. Dans le moindre recoin de l'espace territorial, il y a au moins une cellule du Parti congolais du travail. Il est le parti qui a la plus longue expérience gouvernementale et qui a tant fait pour le progrès du pays. Demeurez au service du Parti congolais du travail, en ayant conscience de ce que la seule ambition qui vaut la peine c'est de renforcer le parti dans ses qualités de parti de l'unité nationale, parti du peuple, parti du travail et parti du progrès », a-t-il souligné.