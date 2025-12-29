Ile Maurice: Vents modérés et averses, le cyclone Grant sans impact

Les conditions météorologiques resteront globalement stables sur les prochains jours, avec des vents modérés, une mer agitée au-delà des récifs et des averses passagères, selon les prévisions communiquées par les services météorologiques ce lundi pour la période jusqu'au 4 janvier.

À Maurice, le vent souffle actuellement du secteur nord-ouest à environ 20 km/h et s'orientera progressivement au sud à partir du 1er janvier 2026, avec une vitesse moyenne de 15 km/h. La mer demeure modérée, avec des houles au-delà des récifs. Les températures maximales oscilleront entre 23 et 33 degrés Celsius, tandis que les minimales varieront entre 19 et 25 degrés

Temps instable à Rodrigues

À Rodrigues, des averses sont prévues dans l'après-midi entre mardi 30 et mercredi 31 décembre 2025. Jeudi 1er janvier 2026, des pluies sont attendues dans l'après-midi et durant la nuit. La situation devrait évoluer vendredi 2 janvier, avec des averses par moments, avant une amélioration progressive et un temps généralement beau durant le week-end, jusqu'au dimanche 4 janvier.

Le vent, faible et variable en début de période, se renforcera à partir du sud-est pour atteindre 20 à 25 km/h dès vendredi. La mer restera modérée au-delà des récifs. Les températures maximales à Rodrigues se situeront entre 28 et 31 degrés, avec des minimales comprises entre 23 et 26 degrés Celsius.

Cyclone Grant sous surveillance

Par ailleurs, la tempête Grant s'est intensifiée pour devenir un cyclone tropical intense. À 10 heures ce lundi, son centre était situé autour du point 13,6 degrés sud en latitude et 81,5 degrés est en longitude. Le système se déplace vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 20 km/h.

Les modèles numériques disponibles convergent sur une trajectoire orientée vers l'ouest au cours des trois prochains jours. Les services météorologiques précisent toutefois que le cyclone Grant n'influencera pas les conditions météorologiques sur les Mascareignes au moins pour les trois jours à venir. La situation demeure suivie de près et un nouveau bulletin sera émis dès que de nouvelles informations seront disponibles.