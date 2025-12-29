Ile Maurice: Respectez les règles de sécurité élémentaires

La fête du Nouvel An «n'est pas une célébration comme les autres», rappelle le Station Fire Officer, Mansingh Dowluth, au quartier général du Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS). «Il y a beaucoup d'animations, de décorations, de pétarades, de barbecues, et les lieux publics sont bondés. Pendant cette période, on a tendance à oublier les précautions élémentaires contre les incendies.» Le MFRS est ainsi en état d'alerte 24/7.

Plus de 250 pompiers sont mobilisés à travers l'île, avec des équipes en stand-by renforcé, notamment le 31 décembre, à proximité des hôtels organisant des feux d'artifice. En cas d'incendie ou d'urgence, le public est invité à composer le 115, un numéro gratuit.

Précautions en manipulant des pétards

Concernant l'usage des pétards, les consignes sont claires. Il faut acheter des produits en bon état, accompagnés d'instructions, lire attentivement les notices d'utilisation et ne jamais laisser les enfants manipuler des pétards sans surveillance. L'allumage doit se faire à l'aide d'un accessoire long et les feux d'artifice ne doivent jamais être dirigés vers des habitations, des buissons ou des personnes.

Gare aux barbecues et au gaz

Outre la pyrotechnie, les barbecues figurent parmi les principales sources d'incidents au moment des fêtes. Les pompiers insistent sur la nécessité de vérifier l'état des équipements avant utilisation, de contrôler les raccords et régulateurs, et de nettoyer les grilles pour éviter l'accumulation de graisse. Une distance minimale de trois mètres avec toute structure inflammable est recommandée, et l'utilisation d'alcool ou d'accélérant est fortement déconseillée.

Les installations au gaz de pétrole liquéfié (GPL) requièrent également de la vigilance. Les cylindres doivent être maintenus en position verticale, dans un endroit bien ventilé, et les raccords régulièrement inspectés, notamment pour vérifier les dommages causés par les rongeurs. En cas de fuite de gaz, il est crucial de ne pas allumer ou éteindre d'interrupteur électrique. Il faut aérer immédiatement les lieux et sortir la bonbonne à l'extérieur.

Prudence dans les lieux publics

Dans les centres commerciaux, restaurants, cinémas, discothèques et hôtels, la responsabilité incombe aux opérateurs. Les couloirs et issues de secours ne doivent jamais être obstrués, les alarmes testées régulièrement, et les extincteurs maintenus en état de fonctionnement. En cas d'alarme, le public est invité à rester calme et à suivre les consignes des agents de sécurité. «Nous souhaitons à la population une bonne et heureuse année, dans le respect de toutes les règles de sécurité», conclut Mansingh Dowluth. Car un Nouvel An réussi est avant tout un Nouvel An sans drame.