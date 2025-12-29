Ile Maurice: Violents affrontements après le vol d'une motocyclette

Une intervention policière liée au vol d'une motocyclette a dégénéré dimanche après-midi à Poudre-d'Or, donnant lieu à de violents affrontements entre plusieurs individus et les forces de l'ordre. Plusieurs policiers ont été blessés au cours de cette opération qui s'est déroulée dans un climat particulièrement tendu.

Tout a commencé vers 13h30, lorsqu'un jeune homme de 19 ans a signalé le vol de sa motocyclette, une Suzuki noire, qu'il avait laissée sur la route principale de Poudre-d'Or, près de l'école de la localité. Victime d'une panne mécanique, il s'était rendu à Goodlands pour acheter des pièces, mais à son retour, le deux-roues avait disparu. Le véhicule est estimé à environ Rs 54 000.

Grâce aux images du système Safe City, la motocyclette a pu être repérée peu après vers la Cité EDC, toujours à Poudre-d'Or. Les policiers se sont aussitôt rendus sur place afin de poursuivre l'enquête. C'est à ce moment que la situation a brusquement dégénérée.

Alors qu'ils tentaient d'interroger un suspect, un proche de ce dernier est intervenu de manière agressive, armé d'un sabre, afin d'empêcher l'arrestation. Malgré plusieurs avertissements, l'individu s'est montré violent et s'en est pris aux policiers. Trois agents ont été blessés lors de l'altercation, notamment aux bras, à l'épaule et aux doigts. Un autre individu est ensuite intervenu, utilisant un casque de moto comme arme et proférant des menaces de mort à l'encontre des policiers.

Dans la confusion, la motocyclette volée a pu être récupérée, mais elle a été sérieusement endommagée. La situation est rapidement devenue incontrôlable, plusieurs personnes s'étant rassemblées sur les lieux dans une ambiance hostile. Les suspects ont finalement réussi à prendre la fuite, emportant avec eux une arme blanche.

Les policiers blessés ont été transportés à la Mediclinic de Goodlands avant d'être référés à l'hôpital SSRN pour des examens plus approfondis. Certains ont dû être placés sous observation médicale.

Une seconde intervention a eu lieu un peu plus tard dans la journée, toujours dans le même secteur, avec l'appui d'éléments de la Divisional Support Unit. Là encore, un individu armé d'un sabre a tenté de s'en prendre aux forces de l'ordre. Des proches se sont interposés de manière agressive, empêchant son interpellation. Deux policiers ont été blessés, dont l'un à la main et l'autre au visage. Le suspect a une nouvelle fois réussi à prendre la fuite avec l'aide de ses proches.

Une enquête a été ouverte pour vol, agression contre des policiers dans l'exercice de leurs fonctions, obstruction à la justice et port d'arme offensive. Les suspects ont été identifiés et sont activement recherchés par la police. Les autorités assurent que tout est mis en œuvre pour que les responsables soient interpellés dans les plus brefs délais.