Congo-Kinshasa: Manifestation des journalistes à Bunia contre le meurtre de leur confrère Thierry Lole

Les journalistes de Bunia ont organisé ce lundi 29 décembre au matin une marche devant le siège du gouvernorat de la province de l'Ituri, en signe de protestation contre le meurtre de Thierry Lole, confrère à la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC). Il a été tué à son domicile par des individus armés d'armes blanches dans la nuit de dimanche à lundi, selon des sources locales.

Des dizaines de professionnels des médias ont exigé, lors de cette mobilisation, l'ouverture rapide des enquêtes.

Selon les manifestants, des criminels armés de machettes se seraient introduits au domicile de la victime vers deux heures du matin, lui infligeant de graves coups à la tête avant de prendre la fuite sans emporter de biens.

Thierry Lole est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital Salama ce lundi matin.

Au cours d'une réunion avec le gouverneur, les journalistes ont demandé l'ouverture d'une enquête pour identifier et traduire en justice les responsables de ce crime. Ils ont également exigé une prise en charge des obsèques et l'instauration de journées de silence radio.

Les représentants des médias affirment que les attaques contre les journalistes se multiplient en Ituri, citant en exemple un enlèvement récent d'un journaliste retenu en otage pendant quatre jours, suivi du meurtre de son enfant par des inconnus.

De leur côté, les autorités provinciales indiquent qu'une enquête est déjà ouverte pour identifier les auteurs et les déférer devant les juridictions compétentes, et elles promettent la prise en charge des obsèques.