Congo-Kinshasa: Les FARDC reprennent le contrôle de Katoyi à Masisi

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) annoncent avoir repris, ce lundi 29 décembre, le contrôle de Katoyi, chef-lieu du secteur portant le même nom dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu), après des combats violents qui les ont opposés dimanche aux rebelles de l'AFC/M23.

Les rebelles contrôlaient le centre de Katoyi depuis la mi-novembre 2025, ce qui leur permettait d'accentuer leur pression sur les groupements voisins, notamment Ufamandu, Matanda et Nyamaboko, dans le sud du territoire.

Selon des sources sécuritaires locales, les FARDC et les combattants Wazalendo du mouvement PARECO seraient réinvestis dans Katoyi vers la mi-journée de dimanche. Selon ces sources, en plus du centre, au moins quatre positions stratégiques auraient été récupérées, notamment, Mitimingi, Kahundu, Kasheke et Kakoka.

Les combats, initiés très tôt le matin, vers 4 heures, se seraient progressivement atténués en soirée, précisent les mêmes sources.

La société civile locale affirme que la situation demeure volatile à Katoyi et dans les environs. Outre les pertes des deux côtés, les sources militaires évoquent au moins 28 combattants de l'AFC/M23 capturés et 12 armes récupérées du côté rebelle.

Ces violences ont provoqué de nouveaux déplacements de population : plusieurs centaines d'habitants de Katoyi se seraient réfugiés dans les villages voisins, d'autres restant cachés en brousse, selon les acteurs de la société civile.