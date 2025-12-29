Nigeria: Un prêtre blessé dans le sud du pays

29 Décembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — Un prêtre catholique, le père Raymond Njoku, a été grièvement blessé par balle la veille de Noël à Ogbaku, dans la région administrative locale de Mbaitoli, dans l'État d'Imo, au sud du Nigeria.

Selon une source du presbytère archidiocésain d'Owerri, le père Njoku, vicaire de la paroisse Saint-Kevin à Igbaku, rentrait chez lui vers 20 heures lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur lui. Les agresseurs, arrivés à bord d'un SUV, feraient partie d'un gang de ravisseurs qui avait précédemment tenté, sans succès, d'enlever une autre personne dans la région.

Des paroissiens ont transporté d'urgence le père Njoku dans un hôpital voisin, où il a reçu des soins médicaux d'urgence. L'archevêque d'Owerri, Lucius Iwejuru Ugorji, a ensuite annoncé que le prêtre était en voie de guérison.

« Nous remercions Dieu qu'il ait survécu à cette attaque mortelle », a déclaré l'archevêque, précisant que la voiture du prêtre avait été touchée par plusieurs balles.

