Ile Maurice: Le PMSD rend hommage à Brigitte Bardot

29 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) a émis un communiqué, ce lundi 29 décembre, pour rendre hommage à l'icône française décédée hier :

«C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Brigitte Bardot. Icône du cinéma français, défenseur de la liberté de la femme dans les années 60, Brigitte Bardot était aussi une ardente protectrice des animaux.»

Le porte parole du PMSD, Olivier Barbe, repris par son leader Xavier Duval sur sa page Facebook, ajoute que «Brigitte Bardot visita l'île Maurice en 1973 à l'invitation de son grand ami Sir Gaëtan Duval, alors ministre des Affaires étrangères et du Tourisme. Cette visite fut à la une des media internationaux et jeta les jalons de l'industrie touristique à Maurice et le tourisme connu un essor remarquable».

Sauf que cette visite a eu lieu en 1972 et non en 1973. En octobre, plus précisément, comme en atteste la une de l'express de l'époque…

