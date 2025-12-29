Ile Maurice: Tentative de meurtre - Yannick Télémaque, 33 ans, entre la vie et la mort

Yannick Télémaque, âgé de 33 ans, se trouve dans un état critique après avoir été violemment agressé, samedi 27 décembre, avant d'être déposé devant l'hôpital Victoria, à Candos. La police traite l'affaire comme une tentative de meurtre.

Selon les informations recueillies, les faits ont été signalés aux autorités par un infirmier du SAMU. Celui-ci se dirigeait vers la salle des urgences lorsqu'il a aperçu une Nissan March grise stationnée devant l'entrée de l'hôpital. Un homme, grièvement blessé, est alors descendu du véhicule. Le haut de son corps était couvert de sang. Le véhicule a quitté les lieux aussitôt après.

La victime a été immédiatement prise en charge par le personnel hospitalier. En raison de la gravité de son état, elle a dû subir une intervention chirurgicale avant d'être transférée en réanimation. Yannick Télémaque est actuellement admis à l'unité de soins intensifs (ICU), où il est maintenu sous respiration artificielle.

Les médecins ont indiqué que le trentenaire présente de graves blessures à la tête et aux pieds, ainsi qu'une marque de strangulation au niveau du cou, laissant penser qu'il a été victime d'une agression d'une extrême violence.

L'enquête a depuis été confiée à la Major Crime Investigation Team (MCIT). Dans le cadre des investigations, un jeune de 20 ans a été arrêté par les enquêteurs de la MCIT. Par ailleurs, trois personnes ont été interrogées, dont le chauffeur du véhicule ayant transporté la victime jusqu'à l'hôpital, ainsi que deux autres individus.

Les enquêteurs s'emploient à établir les circonstances exactes de cette agression et à identifier le ou les auteurs des faits. L'état de santé de Yannick Télémaque demeure préoccupant, tandis que ses proches vivent dans l'angoisse.

L'enquête se poursuit.