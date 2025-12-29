Egypte: L'entreprise iVoiceUp lève des fonds auprès d'A15 pour développer sa plateforme d'éthique

La société égyptienne iVoiceUp a clôturé un tour d'investissement mené par A15 pour soutenir son expansion à travers l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Fondée en 2019 par Ahmed Genedy, iVoiceUp exploite une plateforme de gestion des cas d'éthique et de dénonciation alimentée par l'IA qui aide les organisations à détecter, gérer et analyser les fautes professionnelles. Le système couvre les crimes financiers tels que la fraude, la corruption et le détournement de fonds, ainsi que les problèmes liés au lieu de travail, y compris le harcèlement et la discrimination.

L'entreprise a indiqué que le financement servira à renforcer sa présence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et à lancer de nouveaux produits. iVoiceUp est déjà utilisé par de grandes organisations dans la région et permet aux employés, aux fournisseurs et à d'autres parties prenantes de faire des signalements par le biais de canaux numériques anonymes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sa plateforme comprend des outils tels que la communication anonyme bidirectionnelle, le masquage de la hauteur de la voix et l'analyse pilotée par l'IA pour aider la direction à identifier des modèles et à traiter les risques avant qu'ils ne s'aggravent. Le système est conçu pour fonctionner dans le cadre d'opérations distribuées et est également utilisé par des sociétés de capital-investissement et des family offices pour surveiller les risques de conformité dans les entreprises du portefeuille.

A15 a déclaré que l'investissement reflète la confiance dans la capacité d'iVoiceUp à combiner la technologie avec les besoins de gouvernance dans une région où les risques réglementaires et de réputation augmentent.

La lettre d'information de Daba est désormais disponible sur Substack. Inscrivez-vous ici pour recevoir le meilleur du paysage de l'investissement en Afrique.

Points clés à retenir

Le financement d'iVoiceUp met en évidence la demande croissante au Moyen-Orient pour des outils numériques qui renforcent la gouvernance et la conformité des entreprises. À mesure que les entreprises se développent au-delà des frontières en Arabie saoudite, dans les Émirats arabes unis et en Égypte, la surveillance est devenue plus complexe. Les régulateurs, les investisseurs et les conseils d'administration mettent davantage l'accent sur la transparence, les contrôles internes et la détection précoce des fautes professionnelles. Des plateformes comme iVoiceUp comblent les lacunes des systèmes de conformité traditionnels, en particulier dans les organisations dont la main-d'oeuvre est nombreuse, dispersée ou ouvrière.

Les outils de signalement anonyme réduisent les obstacles à la dénonciation, tandis que l'analyse des données aide la direction à repérer les risques récurrents. L'opération reflète également une évolution plus large parmi les investisseurs régionaux tels que A15, qui soutiennent les logiciels d'entreprise qui répondent à des besoins structurels, et pas seulement à la croissance de la consommation. À mesure que l'application de la loi se durcit et que les investisseurs mondiaux exigent des normes de gouvernance plus strictes, la technologie en matière d'éthique et de conformité devient une couche centrale de l'infrastructure de l'entreprise plutôt qu'une fonction périphérique.