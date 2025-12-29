Egypte: Nawah Scientific obtient 23 millions de dollars pour étendre son réseau de laboratoires en nuage

Nawah Scientific, une entreprise égyptienne de deeptech, a levé 23 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série A composé de capitaux propres et de dettes, alors qu'elle fête ses dix ans d'existence.

Le tour de table a été mené par Life Ventures Holding, avec la participation de Den Ventures, Empire M, AfricInvest et Elsewedy, aux côtés de banques et d'investisseurs providentiels.

Fondée en 2015 par Omar Saqr, Nawah exploite un modèle de laboratoire en nuage qui permet aux entreprises et aux chercheurs d'accéder à des services de test avancés à distance. Ses activités couvrent quatre unités : les sciences de la vie, l'alimentation et l'agriculture, les produits pharmaceutiques et les matériaux de référence certifiés.

L'entreprise a déclaré que le financement sera utilisé pour construire un centre mondial de recherche et de développement au Rwanda, doubler la capacité des laboratoires en Égypte et en Arabie saoudite, et s'étendre en Afrique du Nord et en Europe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours des dix dernières années, Nawah a traité plus d'un million d'échantillons, constitué une équipe d'environ cent soixante chercheurs et servi des clients dans plus de trente pays. L'entreprise affirme que son modèle permet de réduire les coûts et les délais d'accès aux infrastructures de laboratoire haut de gamme, en particulier dans les marchés émergents.

La lettre d'information de Daba est désormais disponible sur Substack. Inscrivez-vous ici pour recevoir le meilleur du paysage de l'investissement en Afrique.

Points clés à retenir

La série A de Nawah met en évidence un changement croissant dans la manière dont les tests scientifiques et industriels sont effectués en Afrique et dans les marchés émergents. Les infrastructures de laboratoire traditionnelles nécessitent d'importants investissements en capital et de longs délais d'installation, ce qui limite souvent l'accès des startups, des exportateurs et des petits fabricants. Les modèles de laboratoires en nuage offrent une approche différente, permettant aux utilisateurs d'accéder à des tests certifiés et à des services de recherche sans posséder d'installations physiques. La décision de construire un centre régional de R&D au Rwanda reflète la concurrence croissante entre les pays africains pour attirer les investissements scientifiques et se positionner en tant que passerelles de recherche.

Le Rwanda s'est concentré sur les sciences de la vie, la santé et la technologie dans le cadre de sa stratégie de développement à long terme. La demande d'essais certifiés est également en hausse, les producteurs africains cherchant à satisfaire aux normes d'exportation en matière d'alimentation, de produits pharmaceutiques et de matériaux industriels. En combinant l'accès à distance et la capacité des laboratoires locaux, des entreprises comme Nawah visent à intégrer plus directement l'Afrique dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. La combinaison de fonds propres et de fonds empruntés dans le cadre de ce tour de table témoigne de la confiance des investisseurs dans le modèle de revenus et la génération de liquidités de Nawah, à un moment où le financement de la deeptech reste sélectif.