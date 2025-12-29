Egypte: La SFI envisage une prise de participation de 13 millions de dollars dans la société égyptienne Breadfast

La Société financière internationale (SFI) envisage d'investir jusqu'à 13 millions de dollars dans Breadfast, alors que l'entreprise égyptienne d'épicerie en ligne et de commerce rapide cherche à s'étendre au-delà des grandes villes et à moderniser sa technologie.

L'investissement proposé, révélé par la SFI, est soumis à des examens environnementaux et sociaux et à des approbations internes. Les fonds soutiendraient l'expansion de Breadfast dans les villes secondaires à travers l'Égypte et la poursuite du développement de sa pile technologique propriétaire.

Fondée en 2017 par Mostafa Amin, Muhammad Habib et Abdallah Nofal, Breadfast exploite une plateforme pilotée par l'IA qui propose la livraison de produits d'épicerie en 60 minutes. L'entreprise vend des aliments frais, des articles de boulangerie, des produits de marque privée, des produits de soins personnels et des repas prêts à consommer.

Breadfast contrôle une grande partie de sa chaîne d'approvisionnement par le biais de boulangeries internes, d'installations de production alimentaire et de marques propres, un modèle conçu pour améliorer les marges et la vitesse de livraison.

Le soutien potentiel de la SFI fait suite à un investissement de 10 millions de dollars de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui a permis à Breadfast d'étendre son infrastructure logistique et de traitement des commandes à l'ensemble de l'Égypte.

S'il se concrétise, l'investissement de la SFI ajoutera une autre institution de financement du développement à l'actionnariat de Breadfast, ce qui renforcera son bilan alors que la concurrence s'intensifie sur le marché égyptien de l'épicerie en ligne, qui connaît une croissance rapide.

Points clés à retenir

L'intérêt de l'IFC pour Breadfast témoigne de la confiance croissante des prêteurs pour le développement dans les plateformes technologiques et logistiques des consommateurs égyptiens. Le commerce rapide s'est développé rapidement dans les grandes villes égyptiennes, grâce à la densité de la population urbaine, à l'utilisation croissante des smartphones et à la demande d'une livraison plus rapide des produits de première nécessité. L'expansion dans les villes secondaires reste plus complexe et nécessite des investissements dans des centres d'exécution, des systèmes de données et des chaînes d'approvisionnement.

Le modèle d'intégration verticale de Breadfast s'aligne sur les priorités d'institutions telles que la SFI et la BERD, qui favorisent les entreprises qui renforcent les capacités locales, créent des emplois et réduisent la dépendance à l'égard des importations. La possession de boulangeries et d'installations de production contribue également à la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire, un domaine d'intervention privilégié du financement du développement en Afrique du Nord. L'accord potentiel reflète une tendance plus large des prêteurs multilatéraux à combler les lacunes de financement, alors que le capital-risque mondial reste prudent.

Les institutions de développement deviennent des partenaires à long terme pour les entreprises de consommation en phase de démarrage dont l'économie unitaire et les voies de croissance nationales sont claires. S'il est approuvé, l'investissement renforcera la position de Breadfast en tant que l'une des principales plateformes de commerce rapide d'Égypte et signalera un soutien institutionnel continu pour des modèles de vente au détail évolutifs et fondés sur la technologie dans la région.