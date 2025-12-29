Egypte: Croptimus lève des fonds auprès de Venture X pour développer sa plateforme agritech

Croptimus, une startup égyptienne spécialisée dans les technologies agricoles, a obtenu un investissement non divulgué de Venture X, alors que le financement continue d'affluer dans les technologies alimentaires et agricoles au Moyen-Orient et en Afrique.

Fondée en 2021 par Ahmed Hassanein et Abdelrahman AlAtrash, Croptimus convertit les déchets agricoles et alimentaires en bioproduits utilisés par les exploitations agricoles et les entreprises agroalimentaires. Ses produits comprennent le biochar, la bio-huile et l'huile activée, qui sont conçus pour réduire l'utilisation de l'eau, limiter la demande d'engrais et favoriser la santé des sols. L'entreprise dessert des clients commerciaux tout au long des chaînes d'approvisionnement agricole.

Croptimus prévoit d'utiliser le capital pour développer sa technologie et conquérir de nouveaux marchés régionaux et internationaux. La startup est diplômée de l'Harvest Accelerator, un programme axé sur l'innovation agricole et les systèmes alimentaires dans la région.

Venture X a déclaré que cet investissement reflète l'intérêt croissant pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'efficacité des ressources, alors que la pression climatique s'accroît dans les marchés émergents. Les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux solutions qui réduisent les déchets et les émissions tout en améliorant la production agricole.

Farah Al-Nahhas a déclaré que l'accord apportait un nouveau groupe d'investisseurs dans l'espace agritech et pourrait encourager davantage de financement providentiel pour les startups en phase de démarrage. M. Hassanein a déclaré que le partenariat soutient la prochaine phase de croissance de Croptimus et le déploiement à plus grande échelle de sa technologie.

Points clés à retenir

Le financement de l'agrotechnologie au Moyen-Orient et en Afrique a augmenté car les gouvernements et les investisseurs se concentrent sur la sécurité alimentaire, le stress hydrique et les risques climatiques. La région importe une grande partie de sa nourriture et doit faire face à la pression de la croissance démographique, à l'augmentation du coût des intrants et à la limitation des terres arables. Les technologies qui améliorent les rendements tout en réduisant les déchets ont pris une place plus importante dans les agendas politiques et d'investissement.

Les modèles de biochar et de transformation des déchets en intrants ont gagné en intérêt, les exploitations agricoles cherchant à réduire le coût des intrants et à obtenir une production plus stable. Ces solutions s'alignent également sur les objectifs des entreprises en matière d'émissions et de rapports sur la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour l'agriculture axée sur l'exportation. Les startups qui servent les entreprises clientes, plutôt que les seuls petits exploitants agricoles, ont trouvé des moyens plus rapides de générer des revenus. L'Égypte s'est imposée comme une base pour les entreprises d'agritech en raison de la taille de ses exploitations, de ses liens avec l'exportation et de son infrastructure industrielle.

Les programmes d'accélération et les investisseurs en phase de démarrage ont joué un rôle dans le passage des projets pilotes à une utilisation commerciale. Comme les marchés de capitaux restent serrés, les investisseurs privilégient les entreprises ayant des cas d'utilisation clairs, des économies mesurables et un potentiel d'expansion au-delà d'un seul marché.