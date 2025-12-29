Algérie: VOLZ, au pays, lève 5 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table record de série A

La startup algérienne VOLZ, spécialisée dans les technologies du voyage, a levé environ 5 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par un consortium d'investisseurs privés sous l'égide de Tell Group, avec la participation du Groupe GIBA.

L'opération a été annoncée en décembre lors de l'African Startup Conference à Alger et constitue le plus important cycle de financement de startup en monnaie locale en Algérie. Elle marque également la première sortie du Fonds algérien pour les startups, qui a enregistré un rendement de plus de trois fois son investissement initial.

Fondée en 2023 par Mohamed Abdelhadi Mezi et Hacene Seghier, VOLZ exploite une plateforme de réservation de vols qui permet aux voyageurs de rechercher et de comparer plusieurs compagnies aériennes tout en payant en dinars algériens. Les clients peuvent effectuer des transactions en ligne ou opter pour le paiement à la livraison, une fonctionnalité conçue pour correspondre aux habitudes de paiement locales.

La société a déclaré que le nouveau capital sera utilisé pour introduire de nouveaux produits de voyage pour les particuliers et les entreprises, pour renforcer sa présence en Algérie et pour s'étendre en Afrique du Nord et de l'Ouest. VOLZ se prépare également à lancer une offre de voyages d'affaires visant à aider les entreprises à gérer et à optimiser leurs dépenses de voyage.

Les investisseurs ont cité la croissance rapide de la plateforme, son orientation vers le marché local et sa capacité à numériser un secteur du voyage fragmenté comme les principales raisons de soutenir la société.

Points clés à retenir

La levée de fonds de VOLZ met en évidence un changement dans le paysage technologique algérien, où les startups commencent à attirer de plus grands pools de capitaux privés après des années d'activité limitée. La sortie du Fonds algérien pour les startups est une étape importante pour les efforts du pays en matière de capital-risque soutenus par l'État, prouvant que les capitaux publics précoces peuvent catalyser des investissements privés viables. Pour les fondateurs locaux, l'opération établit une référence pour la taille du financement et l'évaluation en dinars, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des tours de table en devises étrangères.

Le modèle de VOLZ reflète également une tendance plus large en Afrique : les plateformes qui adaptent les services numériques mondiaux aux réalités locales, telles que les paiements en espèces et les monnaies nationales, se développent plus rapidement que celles qui s'appuient uniquement sur des normes internationales. Au fur et à mesure que la société se développe dans la région, ses progrès seront observés en tant que test pour savoir si les startups algériennes peuvent construire des produits qui sont compétitifs au-delà de leur marché national tout en restant enracinés dans le comportement des consommateurs locaux.