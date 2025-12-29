Afrique du Sud: Comment s'assurer que l'eau est potable - Quatre conseils pratiques

analyse

L'eau est une ressource vitale. La vie sur Terre, telle que nous la connaissons, serait impossible sans accès à une eau potable sûre. Depuis longtemps, la qualité de l'eau distribuée par les municipalités inquiète de plus en plus les consommateurs.

En Afrique du Sud, les problèmes généralisés liés à la disponibilité et à la qualité de l'eau potable dans les zones urbaines ont été bien documentés. Ils provoquent souvent des protestations.

Par exemple, la municipalité d'eThekwini, une grande ville portuaire, a connu des manifestations à cause de coupures d'électricité et d'eau. Johannesburg, centre économique du pays, fait face aux mêmes difficultés

Il existe de nombreux types de contaminants qui peuvent menacer la sécurité et la qualité de l'eau potable. Les principaux polluants de l'eau sont les organismes pathogènes (agents pathogènes) et les produits chimiques toxiques.

L'eau potable ne se limite pas à la quantité relativement faible que l'on boit. L'eau utilisée pour se brosser les dents, laver les aliments, se laver les mains (surtout avant de s'occuper des enfants) ou nettoyer la vaisselle est tout aussi importante. En période de pénurie, elle doit être prioritaire.

En tant que chercheur travaillant depuis des décennies sur les questions liées à l'eau, à la santé et à la qualité de l'eau, je propose ici quelques conseils sur la manière dont on peut purifier l'eau et faire face aux coupures d'eau.

Il n'est pas possible pour le grand public de purifier à domicile toute l'eau qui lui est fournie chaque jour. Cela serait tout simplement trop coûteux et trop laborieux. Les conseils ci-dessous se concentrent donc sur les situations où des catastrophes ou des urgences obligent les habitants à purifier temporairement l'eau potable pour eux-mêmes et leur famille.

Rendre l'eau potable

Un filtre simple : si la seule eau disponible n'a pas été purifiée par un système officiel, versez-la dans un tamis recouvert d'une ou plusieurs couches de papier absorbant ou d'un torchon. Lorsque le « filtre » est bouché, remplacez-le par une couche propre. Ne réutilisez pas le torchon sale sans l'avoir soigneusement lavé à l'eau chaude et au savon et séché au soleil.

Ébullition : faites bouillir l'eau filtrée pendant au moins 3 minutes. L'ébullition de l'eau filtrée éliminera les organismes pathogènes. Elle ne supprimera pas les produits chimiques nocifs qui pourraient être présents, mais elle peut réduire la concentration de certains d'entre eux.

Eau javelisée : ajoutez une cuillère à café d'eau de Javel ménagère non parfumée (5 millilitres d'une solution d'hypochlorite de sodium à 3,5 %) à 25 litres d'eau pour le traitement de l'eau potable. Mélangez bien, couvrez le récipient et laissez reposer l'eau pendant au moins deux heures avant de l'utiliser.

Cela devrait désinfecter la plupart des organismes pathogènes et rendre l'eau beaucoup plus sûre à utiliser. Important : n'utilisez jamais de produits contenant de la Javel mélangée à des détergents. Utilisez uniquement de la Javel non parfumée.

Désinfection solaire de l'eau : surnommée SODIS, cette méthode permet de désinfecter l'eau en tuant les organismes pathogènes à l'aide de la lumière du soleil. Remplissez des bouteilles en verre (de préférence) ou en plastique avec de l'eau contaminée et placez-les en plein soleil pendant au moins six heures par temps ensoleillé ou jusqu'à deux jours si le temps est couvert. La chaleur et les rayons ultraviolets du soleil désinfectent l'eau en tuant la plupart des organismes pathogènes.

Un problème qui prend de l'ampleur

La qualité de l'eau fournie aux populations d'Afrique du Sud continue de se détériorer. Cela est dû au vieillissement ou à la dégradation des infrastructures, à l'insuffisance du traitement de l'eau et des eaux usées, au manque de formation du personnel et à la présence de sources de pollution importantes et incontrôlées.

Le rapport Blue Drop de 2023 est la dernière publication officielle du ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Il a révélé que seuls 26 systèmes d'approvisionnement en eau ont obtenu une note Blue Drop d'environ 95 %. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 44 systèmes d'approvisionnement en eau qui avaient obtenu cette distinction en 2014. À l'échelle nationale, 29 % des systèmes d'approvisionnement en eau ont été identifiés comme étant dans un état critique.

L'organisation non gouvernementale AfriForum a testé la qualité de l'eau potable municipale de 210 villes et villages à travers l'Afrique du Sud en 2024 (soit 17 sites de plus qu'en 2023).

Les tests ont montré que 87 % de l'eau potable municipale était propre à la consommation humaine et répondait aux exigences minimales. Cela représente une baisse de neuf points de pourcentage par rapport aux 96 % jugés sûrs l'année précédente.

La qualité de l'eau n'est pas le seul aspect de l'approvisionnement en eau qui affecte la santé et la sécurité des citoyens. La disponibilité de l'eau est cruciale pour l'hygiène et la sécurité des conditions de vie. Depuis des années, certaines régions du pays connaissent des coupures d'eau généralisées en raison d'une combinaison de facteurs : sécheresses induites par le changement climatique, infrastructures vieillissantes et mal entretenues, croissance démographique et mauvaise gestion. Des perturbations fréquentes et prolongées ont été observées, en particulier dans la région de Johannesburg.

Cela a contraint les municipalités à mettre en place des mesures de restriction, de limitation et de rationnement de l'eau. Le rationnement de l'eau survient généralement lorsque la demande en eau dépasse l'offre disponible. Cette situation oblige les autorités à rationner l'eau. Cela peut se traduire par des coupures d'eau programmées, une réduction de la pression de l'eau, voire une interruption totale de l'approvisionnement dans certaines zones pendant une période donnée. La limitation de la consommation d'eau consiste à réduire la pression de l'eau afin de diminuer la consommation, tandis que le rationnement de l'eau signifie que seule une certaine quantité d'eau est disponible par jour ou par semaine.

Un nouveau rapport publié par le ministère de l'Eau et de l'Assainissement met en garde contre le fait que les provinces de Gauteng et du Cap-Occidental, en particulier, vont être confrontées à une pénurie d'eau croissante en raison de l'augmentation de la population due à l'immigration.