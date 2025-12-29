La cérémonie de présentation du livre « Résistance, chronique d'une révolution patriotique du Sénégal » du journaliste et communicant Ibrahima Diallo, s'est tenue au Musée des Civilisations Noires (MCN) de Dakar, le samedi 27 décembre 2025, en présence de nombreuses personnalités. La rencontre était présidée par le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.

Cette cérémonie a été l'occasion de mettre en lumière un ouvrage qui retrace, à travers un regard de témoin, les séquences marquantes de la lutte politique et citoyenne ayant jalonné le Sénégal ces dernières années. Publié par les éditions Elma, l'ouvrage est le tome 1 d'une série annoncée et compte 99 pages.

Ouvrant la série d'interventions, le directeur général du Bureau de l'Information et de la Communication du Gouvernement (BIC-Gouv), Mame Mor Ngom, également préfacier du livre, a livré une analyse détaillée du contenu de l'ouvrage.

Il s'est particulièrement appesanti sur le chapitre 3, dans lequel l'auteur aborde la nature du régime de l'ancien président de la République, Macky Sall. Selon lui, ce chapitre met en lumière les mécanismes du pouvoir, les restrictions des libertés publiques et le contexte politique tendu qui ont nourri la contestation et la mobilisation populaire. Mame Mor Ngom a salué un travail de mémoire rigoureux, qu'il considère comme une contribution importante à la compréhension de l'histoire politique contemporaine du Sénégal.

Prenant la parole à son tour, El H Omar Massaly, représentant des éditions Elma, est revenu sur le processus éditorial de l'ouvrage. Il a expliqué les motivations qui ont conduit sa maison d'édition à accompagner ce projet, mettant en avant une ligne éditoriale engagée, tournée vers la souveraineté, la transmission de l'histoire contemporaine et la valorisation des voix militantes. Pour l'éditeur, ce livre constitue à la fois une entreprise littéraire et un acte de mémoire destiné aux générations présentes et futures.

Moment particulièrement attendu de la cérémonie, l'intervention de l'auteur, Ibrahima Diallo, a permis de lever le voile sur les circonstances dans lesquelles le livre a été écrit. Le journaliste a expliqué que l'ouvrage est né dans un contexte de fortes tensions politiques, de répression et de mobilisation citoyenne. Il a décrit Résistance comme un témoignage personnel, nourri par son vécu, ses observations de terrain et son engagement aux côtés de ceux qu'il appelle les acteurs de la « révolution patriotique ».

L'auteur a également tenu à exprimer sa profonde reconnaissance au président du parti Pastef, Ousmane Sonko, pour qui il a déclaré éprouver « beaucoup d'affection et une grande confiance ». Il a étendu ses remerciements aux responsables politiques du Pastef ainsi qu'aux militants du parti, qu'il a salués pour leur résilience, leur détermination et leur rôle dans les combats politiques relatés dans l'ouvrage.

Avec « Résistance, chronique de la révolution patriotique du Sénégal », Ibrahima Diallo propose une lecture engagée et assumée d'une période charnière de l'histoire politique sénégalaise, invitant à la réflexion, à la mémoire et à la transmission.