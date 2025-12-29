La Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Ève Bazaiba Masudi, a partagé ce samedi 28 décembre 2025 un repas de coeur avec les personnes du troisième âge, dans le cadre prestigieux de Majestic Rivers dans la commune de la Gombe. Venus de différents homes publics de la ville-province de Kinshasa notamment, Kintambo, Kiwanuka et Kabinda, ces hommes et femmes âgés, affectueusement appelés « koko » en lingala, ont représenté l'ensemble des personnes du troisième âge de la capitale congolaise. Les participants ont été sélectionnés par les gestionnaires de leurs structures respectives.

Cette initiative à forte portée sociale et humanitaire a permis d'offrir aux aînés un moment de joie, de reconnaissance et de réconfort, en cette période de festivités de fin d'année 2025. Dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle, la ministre d'État a partagé la table avec ses hôtes, échangé avec eux, chanté les grands classiques de la musique congolaise et même esquissé quelques pas de danse, suscitant sourires et émotions.

Pour marquer la continuité et le respect du cycle de la vie, la ministre d'État s'est fait accompagner de ses petites-filles, symbolisant le lien entre les générations et l'importance de la transmission des valeurs de respect, de solidarité et d'humanité.

Parmi les invités figurait Marie Louise, âgée de 105 ans, figure emblématique et mécène reconnue de la rumba congolaise, rendue célèbre dans une chanson du légendaire musicien Wendo Kolosoy.

Très émue, Sylvie Mujinga, artiste peintre et l'une des bénéficiaires, n'a pu retenir ses mots de gratitude, remerciant la ministre d'État pour ce geste qu'elle a qualifié de premier du genre. Elle a salué la considération et la valorisation accordées aux personnes âgées, particulièrement le fait de les accueillir dans un lieu aussi beau et prestigieux, avant d'adresser des bénédictions à la ministre.

Pour Ève Bazaiba Masudi, cette rencontre s'inscrit pleinement dans la mission sociale et humanitaire de son ministère.

« Donner le sourire, le réconfort et l'espoir à nos aînés est une priorité, surtout en cette période de fin d'année. Leurs bénédictions accompagnent notre mission, qui s'inscrit dans le couloir de Dieu », a-t-elle déclaré.

L'événement a également connu la participation de plusieurs personnalités de marque, au-delà des appartenances politiques, notamment le doyen d'âge du Sénat, le Sénateur Jonas Mukamba, le Sénateur honoraire Raphaël Siluvangi, ainsi que la sénatrice honoraire et ancienne gouverneure de Kinshasa, Bernadette Nkoy Mafuta.

Pour saluer ce geste humanitaire et symbolique en faveur des personnes du troisième âge, le doyen d'âge du Sénat, le sénateur Jonas Mukamba, a offert un cadeau à la Ministre d'État Ève Bazaiba Masudi, en signe de reconnaissance et d'encouragement pour son engagement social et humanitaire.

Malgré les difficultés physiques liées à l'âge, les bénéficiaires ont accédé au site avec assistance : certains gravissant lentement les marches, d'autres transportés en chaise roulante. Une scène émouvante illustrant avec dignité le cycle générationnel de la vie, dans un esprit de respect et d'humanité.

Les personnes du troisième âge étaient accompagnées par les équipes complètes de leurs homes respectifs -- médecins, gestionnaires et personnels d'encadrement -- garantissant leur sécurité et leur bien-être.

Ce repas de cœur ne s'arrêtera pas à Kinshasa. La Ministre d'État a annoncé son intention d'étendre cette initiative à d'autres provinces de la République Démocratique du Congo, afin d'apporter sourire, réconfort et espoir aux personnes âgées sur toute l'étendue du territoire national.