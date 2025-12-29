Congo-Kinshasa: Cohésion nationale - Moïse Moni Della appelle Félix Tshisekedi à poser des actes concrets

Le Président du CONADE, Moïse Moni Della, a adressé un message au chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, à l'occasion de la fête de Noël, l'appelant à poser des actes concrets pour ramener la cohésion nationale et rassembler les Congolais.

Dans un communiqué publié ce jeudi, Moïse Moni Della souligne que le président Tshisekedi insiste depuis un certain temps sur la cohésion nationale et l'unité des Congolais, mais que cela ne doit pas rester comme une lettre morte. « Il ne suffit pas de claironner : Cohésion nationale, unité nationale sans poser les actes palpables pour la cohésion nationale et l'unité nationale », écrit-il.

Il cite le général de Gaulle qui disait : « Il ne suffit pas de crier chaque jour, Europe, Europe, Europe comme un cabri qui saute et sursaute, pour que l'unité de l'Europe se réalise. Il faut poser les actes. »

Moïse Moni Della appelle le président Tshisekedi à constituer rapidement un camp de la Nation, au-delà de nos différences et divergences, sans interférences de l'étranger. Il propose que le dialogue entre Congolais préconisé par la Cenco et l'ECC en associant d'autres confessions religieuses puisse contribuer à cela.

« L'union fait la force, l'union fait la paix, l'union engendre les progrès », conclut-il, souhaitant une bonne et heureuse année 2026 à ses compatriotes Congolais, surtout ceux de l'Est insécurisés par la guerre de prédation.