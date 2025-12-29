Dans une mise au point tranchante, rendue publique au lendemain de la célébration de la Nativité, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, dénonce, avec la dernière énergie, une forte tendance alimentée par Monseigneur Fulgence Muteba, Président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (Cenco), pour semer la confusion au sujet de l'Accord stratégique RDC-USA, paraphé en début de mois de décembre courant à Washington.

Dans son homélie proclamée à l'occasion de la messe Noël, l'Archevêque de Lubumbashi avait, à haute et intelligible voix, évoqué une forme de bradage des ressources naturelles congolaises consacrée par le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur fond d'une cession dangereuse de la souveraineté nationale.

Une prise de position que le Porte-parole du Gouvernement assimile, dans sa réplique, à une volonté manifeste du numéro 1 de la plus grande organisation de l'Eglise catholique du Congo de désorienter l'opinion nationale, de manipuler les consciences et d'énerver la cohésion interne.

"Il n'existe ni accord de 99 ans, ni bradage des ressources, ni le nom d'aucune mine encore moins une quelconque forme de cession de souveraineté dans ce texte. L'Accord définit plutôt les principes qui vont permettre, de manière transparente, un win-win entre les deux parties. L'État Congolais conserve l'intégralité de son pouvoir y compris le droit de refuser toute proposition jugée contraire à l'intérêt national.

Affirmer le contraire, malgré la publication le jour même de la signature du texte et un briefing en direct, ressemble bien à une manipulation. Les écritures disent, dans Ephésiens 4-25 : « Renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain ; car nous sommes membres les uns des autres »", insiste, dans sa réplique foudroyante, postée, d'ailleurs, sur X, le Ministre Patrick Muyaya.

Halte à la confusion à grande échelle

Pour le Porte-parole du Gouvernement congolais, l'Eglise doit pleinement jouer son rôle et contribuer aux efforts de paix. Il estime que, dans un contexte où la menace persiste dans l'Est du pays, les populations innocentes continuent à vivre dans une situation de précarité alarmante et les vies humaines toujours fauchées, l'idéal voudrait que chaque congolais, quelles que soient ses convictions, ses tendances et ses fonctions reconnues, brille par un sens de patriotisme élevé.

"Pour la messe de Noël, jour de communion, il aurait fallu des mots clairs pour condamner les hordes rwandaises et leurs supplétifs qui fauchent chaque jour des milliers de vies de nos compatriotes, y compris les chrétiens catholiques dans les parties sous occupation. Il aurait fallu aussi des mots clairs pour dénoncer l'agression, la tentative d'expansion territoriale sur fond des massacres et du pillage systématique de nos minerais.

Il aurait fallu des mots clairs pour condamner ceux qui contraignent à l'errance plus de 500.000 compatriotes après l'attaque d'Uvira. Aujourd'hui, grâce l'exploitation illicite de Rubaya, le Rwanda a accru ses exportations de coltan de janvier à juin 2025 de 213%. Pas un mot ! Dites-nous, Mgr., de quel texte tirez les 99 ans sur lesquels vous avez insisté dans votre homélie ?

Pour la transparence et la redevabilité qui caractérisent notre gestion, nous sommes prêts pour un débat public pour mieux éclairer le peuple de Dieu sur le bien-fondé de cet Accord", précise le Ministre de la Communication et médias, exhortant tous les congolais à lire religieusement les engagements repris dans les Accords signés par la RDC à Washington pour ne plus jamais tomber dans la crédulité, la confusion et la manipulation.