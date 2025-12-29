Sénégal: Marché central de Mbour - Un modèle de gouvernance salué par les autorités

Cheikh Issa Sall, le maire de Mbour accompagné des autorités municipale et du député Abdoulaye Tall et de Mbacké Diouf, le représentant du préfet, a pris part à l'Assemblée générale des commerçants du marché central de Mbour, une rencontre qu'il a vivement saluée pour son organisation exemplaire et son atmosphère empreinte de sérénité, de convivialité et de fraternité.

« C'est la deuxième Assemblée générale à laquelle j'assiste ici, et à chaque fois, elle se déroule dans le calme et le respect mutuel », a déclaré le maire, soulignant le caractère exemplaire de la gouvernance interne du marché central. Selon lui, cette dynamique doit inspirer l'ensemble des acteurs des marchés du Sénégal. « Les acteurs d'un même secteur doivent se connaître, s'apprécier et se respecter. C'est exactement ce qui se passe au marché central de Mbour », a-t-il insisté.

L'Assemblée générale a également été marquée par un passage de relais à la tête de l'organisation des commerçants. Le président sortant, Matar Diop, a volontairement quitté ses fonctions pour céder la place à son successeur, Serigne Assane Diop dit Nar Diop. Un geste qualifié de « bel exemple de démocratie interne » par le maire. « Nar diop connaît bien le marché et les réalités qui s'y posent. Je suis convaincu qu'il fera aussi bien que son prédécesseur », a-t-il assuré.

Au-delà de l'organisation interne, les autorités ont évoqué les nombreux défis auxquels fait face le marché central, notamment en matière de salubrité, de protection civile et de fluidité de la circulation des personnes et des biens. À cet effet, une visite de terrain a été effectuée récemment avec les responsables du marché afin d'identifier les artères prioritaires qui feront l'objet de travaux de rénovation à l'horizon 2026. L'objectif affiché est clair : offrir au marché central un visage plus moderne et plus fonctionnel.

Interpellé sur la saturation du marché central, le maire a rappelé que la stratégie retenue pour désengorger le site repose sur la réhabilitation et la modernisation des marchés de quartier. « Nous avons déjà investi plus de 30 millions de francs CFA au marché de Syndicat, et les travaux vont se poursuivre à Mame Diarra, Grand-Mbour, Darou Salam et dans d'autres localités », a-t-il précisé.

Cette politique vise à rapprocher les services commerciaux des populations et à réduire la pression sur le marché central. Toutefois, les autorités reconnaissent le rôle stratégique de ce dernier. « Mbour est le chef-lieu du département, avec un hinterland très vaste qui s'étend de Malicounda à Fissel, en passant par Sarrine, Ndiaganiao et jusqu'à Joal. Pour les grands commerçants, le marché central de Mbour reste un pôle incontournable », a expliqué le ministre.

La vision des autorités est donc double : maintenir le rôle central du marché de Mbour dans l'économie départementale tout en mettant en service des marchés de quartier modernes et fonctionnels. Une approche intégrée qui, selon elles, permettra d'améliorer durablement les conditions de travail des commerçants et l'expérience des usagers.