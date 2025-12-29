Sénégal: Commerce en ligne - DIABA, une alternative africaine aux géants mondiaux

29 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Dimanche 28 décembre, la plateforme commerciale DIABA a été officiellement présentée au public. À l'initiative de Mbaye Babacar Mbow, promoteur de DIABA et PDG de l'entreprise Touba Solutions Informatiques, cette nouvelle solution numérique ambitionne de transformer les échanges commerciaux en Afrique en misant sur la proximité, la confiance et la rapidité.

Le choix du nom n'est pas anodin. « DIABA signifie tout simplement marché », explique Mbaye Babacar Mbow. « Un marché où l'on peut acheter, vendre, échanger des produits, non seulement au Sénégal, mais partout en Afrique. » À travers cette plateforme, le promoteur veut offrir aux consommateurs africains un espace numérique adapté à leurs réalités économiques, linguistiques et logistiques.

Face aux géants du commerce en ligne comme Amazon, Alibaba ou AliExpress, DIABA revendique une approche différente. Selon son promoteur, ces plateformes internationales rencontrent souvent des difficultés en Afrique, notamment en matière de logistique, de délais de livraison et parfois de fiabilité des fournisseurs. « Avec DIABA, nous avons misé sur des fournisseurs certifiés et sur la disponibilité rapide des produits en Afrique. L'objectif est d'éviter aux clients d'attendre des mois avant de recevoir leurs commandes », souligne-t-il.

L'autre innovation majeure de DIABA réside dans son ancrage culturel. La plateforme permet aux utilisateurs d'échanger et de discuter dans plusieurs langues locales, notamment le wolof, le pulaar ou le jola. Une manière, selon Mbaye Babacar Mbow, de favoriser l'inclusion numérique et de renforcer les échanges commerciaux intra-africains.

Pour garantir la fiabilité du système, DIABA s'appuie sur un réseau de fournisseurs certifiés avec lesquels des contrats ont été signés dans plusieurs pays, dont la Chine, le Bangladesh, le Canada, les États-Unis et la France. La stratégie consiste à importer les produits en gros, les stocker en Afrique, puis les redistribuer aux clients à des prix compétitifs. « L'achat groupé permet de réduire considérablement les coûts », explique le promoteur, qui cite l'exemple de produits technologiques ou de matériels agricoles devenant plus accessibles grâce à ce modèle.

Conscient du poids de la logistique et du dédouanement, Mbaye Babacar Mbow lance également un appel à l'État du Sénégal pour un accompagnement ciblé. Une réduction des coûts douaniers, notamment pour les équipements industriels et agricoles, pourrait selon lui accélérer l'industrialisation et soutenir les petites et moyennes entreprises.

Sur le plan fiscal, le PDG de Touba Solutions Informatiques se montre confiant. Il salue la politique des nouvelles autorités, tout en rappelant le rôle des structures d'accompagnement comme l'ADPME ou l'ADR. À travers DIABA, ces entreprises pourraient non seulement acheter à moindre coût, mais aussi bénéficier d'un appui en marketing digital pour exporter leurs produits, générant ainsi des devises pour le pays.

Enfin, la question de la sécurité numérique n'a pas été éludée. La plateforme repose sur des serveurs mutualisés et sécurisés, répondant aux exigences de protection des données et à l'ambition nationale de souveraineté numérique. Avec DIABA, Mbaye Babacar Mbow entend ainsi poser les bases d'un marché africain moderne, sécurisé et résolument tourné vers l'avenir.

