Afrique: CAN 2025 - Suivez le troisième match de l'Afrique du Sud face au Zimbabwe

Les Bafana Bafana, troisième de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, font partie des nations qui peuvent concurrencer le Maroc, grand favori pour la victoire finale. En face, le Zimbabwe n'a jamais dépassé le premier tour d'une CAN. Le match est à suivre en direct à partir de 16h (TU) sur RFI.

29/12/2025 - 16:41Le Zimbabwe sans sa légende Musona

Auteur du but égalisateur contre l'Angola lors du dernier match des Warriors, et désormais deuxième meilleur buteur de l'histoire du Zimbabwe, Knowledge Musona est absent pour ce match décisif pour cause de blessure. Le défenseur Teenage Hadebe est également absent, pour la même raison.

29/12/2025 - 16:40Le XI des Bafana Bafana pour ce match

29/12/2025 - 16:35Tout comme l'Afrique du Sud !

29/12/2025 - 16:34Le Zimbabwe arrive en musique

29/12/2025 - 16:31Un nul suffit à l'Afrique du Sud

Victorieux de l'Angola lors de la première journée, un match nul aujourd'hui face au Zimbabwe permettrait aux Bafana Bafana de s'assurer la deuxième place du groupe B, synonyme de qualification pour la phase finale de la compétition.

29/12/2025 - 16:30La tâche s'annonce compliquée pour les Warriors

Derniers de ce groupe B avant le dernier match, seule une victoire pourrait permettre au Zimbabwe d'atteindre les phases à élimination directe. Si cela se produit, il faudra également scruter le résultat de l'Angola face à une Égypte qui n'a plus rien à jouer et qui a fait tourner.

29/12/2025 - 16:27Un choc pour la qualification en huitièmes de finale

Alors que l'Égypte est assurée de terminer première de ce groupe B (match contre l'Angola au même moment), l'Afrique du Sud et l'Angola s'affrontent pour tenter d'accrocher la deuxième place de ce groupe, ou du moins une position de meilleur troisième.

29/12/2025 - 16:25Bonjour et bienvenu pour suivre le dernier match dans ce groupe B entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud

Le coup d'envoi sera donné à 16h (TU) au stade de Marrakech.