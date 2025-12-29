Sénégal: Ziguinchor - Le représentant du Khalife général des Khadres officiellement installé

Ziguinchor — Une forte délégation du Khalife général de la tarikha Khadriya, conduite par son porte-parole, Cheikh Al Khalifa Kounta, a effectué une tournée officielle en Casamance, marquée par l'intronisation, au cours du week-end, de Cheikh Oumar Camara comme représentant du Khalife dans la région de Ziguinchor.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'expansion de la mission spirituelle et sociale de la Khadriya, confrérie historiquement implantée en Casamance et reconnue pour son engagement en faveur de la paix, de l'entraide et de la cohésion sociale, a expliqué Matar Koné, chargé du protocole du Khalife général des Khadres.

La délégation, représentant les familles Kounta du Sénégal, a rappelé le rôle historique de la Khadriya dans la stabilité religieuse et sociale de la région.

Les autorités religieuses ont également évoqué l'héritage spirituel de Cheikh Ahmed Kounta, fondateur de Ndiassane, dont l'oeuvre a contribué à l'islamisation pacifique de plusieurs localités de la Casamance.

Les intervenants ont insisté sur la responsabilité des guides religieux dans la consolidation durable de la paix, estimant que les familles Kounta peuvent jouer un rôle important aux côtés de l'État dans les processus de réconciliation et de développement.

La cérémonie d'intronisation de Cheikh Oumar Camara s'est déroulée en présence de plusieurs dignitaires de la famille de Ndiassane.

"Il est désormais le représentant du Khalife général des Khadres à Ziguinchor, son oeil dans la région", a déclaré Cheikh Al Khalifa Kounta, priant pour le succès de sa mission.

Présidant la cérémonie, le porte-parole du Khalife général est revenu sur les fondements et les préceptes de la tarikha Khadriya, ainsi que sur ses liens historiques avec les autres confréries du Sénégal, notamment le mouridisme et la tidianiya, soulignant leur contribution commune à la paix et à l'unité nationale.

Il a enfin exhorté la presse à promouvoir davantage la paix et la cohésion sociale, tout en appelant à une utilisation responsable des réseaux sociaux, avant de prier pour une paix durable en Casamance et au Sénégal.