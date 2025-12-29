Sénégal: Kaffrine - Trente poches de sang collectées par une association citoyenne

Kaffrine — Trente poches de sang ont été collectées, dimanche, à Kaffrine (centre), lors d'une activité d'investissement humain organisée par le Réseau des jeunes pour la citoyenneté active pour le développement (RJCAD), en partenariat avec l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao, a constaté l'APS.

"Nous avons organisé cette journée de don de sang pour contribuer à sauver des vies. En tant que structure citoyenne, nous œuvrons pour la promotion de la santé, de la participation citoyenne et de la protection des droits des enfants", a notamment déclaré Mamadou Sao, président de la structure, en marge de l'activité.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la cinquième édition des 72 heures du RJCAD, axée sur la promotion de la santé et de l'engagement citoyen.

L'assistant social de l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, Abdou Diagne Dieng, a exprimé sa vive satisfaction face à cette activité, mettant en avant l'importance d'une telle démarche citoyenne pour "renforcer les réserves de sang et soutenir le système de santé local".