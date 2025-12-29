Congo-Kinshasa: Des casques bleus marocains soignent gratuitement des détenus à Bunia

communiqué de presse

Ce lundi 29 décembre 2025, les casques bleus marocains de la MONUSCO ont organisé une campagne médicale au profit des détenus de la prison centrale de Bunia, capitale provinciale de l'Ituri. Cent quarante-huit prisonniers, dont vingt femmes et huit mineurs, ont bénéficié de consultations et de soins gratuits grâce à cette initiative menée par l'Unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la mission onusienne.

Des pathologies lourdes et des besoins urgents

Joseph B., incarcéré depuis 2017, souffre d'une hernie inguinale depuis cinq ans. Faute de moyens et d'infrastructures adaptées, il endure des douleurs chroniques.

« Ça fait mal tout le temps, je dors difficilement. Je suis content d'avoir reçu des calmants aujourd'hui, mais la solution reste l'opération que j'attends impatiemment », confie-t-il.

Son cas illustre une réalité préoccupante : selon le médecin responsable de l'hôpital de la prison, plus de cent détenus présentent des pathologies qui nécessitent des interventions chirurgicales, dont 70 % des hernies inguino-scrotales. Il plaide pour un appui financier afin d'organiser des opérations à l'hôpital général de Bunia ou d'installer une clinique chirurgicale mobile à la prison.

« Nous implorons les autorités pour un appui financier pour permettre à ces malades d'aller se faire opérer à l'hôpital général de Bunia ; ou alors d'organiser une clinique chirurgicale mobile au sein de la prison, à travers les FARDC et leur unité UMIR, Unité médicale d'intervention rapide ».

Face au nombre élevé de cas de hernies et de pathologies gynécologiques, la prison centrale de Bunia, avec l'appui de l'Unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, prévoit d'organiser des escortes médicales vers l'hôpital de niveau 2 de la Mission, situé au camp militaire de Ndoromo, dans la périphérie de la ville.

En attendant, Venancie B., militaire de 58 ans en détention préventive, éprouve des maux de tête, de douleurs articulaires et présente une masse abdominale.

« Je profite de cette campagne pour consulter des spécialistes. J'espère enfin recouvrer ma santé », témoigne-t-elle.

Une action humanitaire

Pour la MONUSCO, cette campagne vise à améliorer les conditions sanitaires des détenus en leur offrant des consultations spécialisées (gynécologie, chirurgie, dentisterie). Le Dr T. Aatif, du contingent marocain, souligne :

« Nous organisons cette campagne médicale gratuite dans le cadre de l'appui de la MONUSCO aux institutions et autorités congolaises. Beaucoup souffrent de hernies, dermatoses, hypertension, pathologies gynécologiques, masses abdominales... Le simple fait d'être écouté apporte un soutien moral. Nous sommes heureux de pouvoir apporter un peu de sourire et de réconfort à des gens qui souffrent, dont certains émotionnellement. »

En plus des consultations, des traitements gratuits ont été prodigués et des médicaments essentiels (anti-inflammatoires, antibiotiques, vitamines, fluidifiants bronchiques, diurétiques, corticoïdes, réactifs ou tests de dépistage...) et des dispositifs médicaux (béquilles, gants, trousses de secours) ont été distribués.

La campagne s'est clôturée par une sensibilisation des détenus mineurs à l'hygiène bucco-dentaire.

La prison centrale de Bunia compte actuellement 1 972 détenus alors qu'il dispose d'une capacité de 500 places. La promiscuité et le manque de ressources aggravent les risques sanitaires.

Ces dernières années, la MONUSCO s'est beaucoup investie pour améliorer les conditions de détention dans cet établissement.

Elle a renforcé la sécurité (mur d'enceinte, caméras de surveillance), doté la prison d'une ambulance, installé des panneaux solaires, construit un quartier pour femmes et réaménagé celui des mineurs. Elle soutient aussi la réinsertion sociale par des formations (couture, menuiserie, informatique) et a équipé un bloc spécial pour les détenus malades à l'hôpital général de Bunia.