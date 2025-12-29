Sénégal: Des jeunes de Dagana et Louga formés en mareyage et transformation des produits halieutiques

Thiès — Une vingtaine de jeunes des départements de Dagana et Louga ont achevé, dimanche, à Thiès, 21 jours de formation professionnelle dans les domaines du mareyage ainsi que la transformation des produits halieutiques, sous l'égide de l'Office national de la formation professionnelle (ONFP) et l'Institut de recherche et de formation en pêche et aquaculture (IRFPA), a constaté l'APS.

La formation a duré 21 jours, a indiqué le directeur général de l'IRFPA, selon qui un évaluateur externe accrédité par l'ONFP est venu dimanche évaluer la formation en mareyage, en vue de permettre aux participants de pouvoir gérer après leur propre entreprise.

Les participants ont acquis des compétences techniques variées, allant de la conservation du poisson à la gestion comptable d'une entreprise, avec comme objectif principal de favoriser l'insertion économique en désenclavant les zones rurales, a-t-il ajouté.

Cette formation organisée par l'ONFP, en collaboration avec l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), ambitionne également de booster l'économie locale par la création d'emplois et l'ajout de valeur aux ressources maritimes, garantissant aux participants des titres de qualification officiels pour faciliter leur insertion dans le secteur primaire.

Ils ont ainsi été formés à la transformation du poisson frais en steak, en filets, en saucissons, etc., en entrepreneuriat et en comptabilité.

"Le processus de candidatures a été supervisé par les préfets de Dagana et de Louga. Et à l'issue de ce processus, nous avions organisé des entretiens pour le recrutement des jeunes qui ont été formés", a expliqué Edouard Mansama, formateur à l'ONFP.

Sur l'évaluation et la certification des participants, il a précisé que l'ONFP dispose de deux bases de données : la première est composée d'opérateurs qui exécutent les formations, la seconde d'opérateurs chargés de l'évaluation des formations.

"C'est ainsi que nous avons choisi un opérateur par le biais de la direction de l'évaluation et du contrôle, qui se trouve au niveau de la direction générale de l'ONFP, qui est venu procéder à l'évaluation finale dénommée évaluation certificative", a expliqué Edouard Mansama.

Les certifications reçues par les participants sont reconnues par l'État du Sénégal, a-t-il souligné, rappelant que l'ONFP est une branche technique du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique.

"Nous aurons des profils de mareyeurs, de transformateurs de produits halieutiques classés à la 6e catégorie de la convention collective du commerce qui est en vigueur au Sénégal", a signalé le formateur.