Sénégal: Nianing - 134 élèves formés dans les métiers du tourisme reçoivent leur diplôme

29 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Nianing — Cent trente-quatre élèves de la quatrième promotion du centre de formation en tourisme, restauration et hôtellerie de Nianing, dans le département de Mbour (ouest), ont reçu dimanche leur parchemin après deux années de formation, a constaté l'APS.

"C'est une cérémonie qui revêt une importance capitale dans la mesure où nous avons une station balnéaire et il y a une parfaite cohérence entre la formation dispensée par le centre et l'offre d'emploi", a dit Maguette Sène, député maire de Malicounda.

Selon l'édile, de nombreuses personnes employées dans l'hôtellerie locale sont sorties de cette école.

Le centre de formation de Nianing a été entièrement construit et équipé par la municipalité de Malicounda pour offrir une formation adaptée aux jeunes de la localité.

"L'étudiant ne paie que 10.000 francs de frais d'inscription, tout le reste de la formation, que ce soit en modulaire ou en cyclone, est pris en charge gratuitement par la municipalité à hauteur de 22 millions de francs CFA", a précisé Maguette Sène.

"C'est un exemple d'école, de formation adaptée aux besoins du territoire", souligne-t-il, invitant les autres communes du Sénégal à s'inspirer de ce modèle pour identifier les offres de formation les mieux adaptés aux besoins de leurs terroirs.

