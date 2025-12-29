Sénégal: Ziguinchor - La 4e édition de la 'Casamance Fashion Week' sous le sceau de l'entrepreneuriat féminin

Ziguinchor — La Fondation Sitoé a procédé au lancement officiel de la 4e édition de la "Casamance Fashion Week" (CFW), dimanche à Ziguinchor (sud), concomitamment avec le deuxième Gala "Miss ambassadrice Casamance", un événement dédié à la promotion de l'entrepreneuriat féminin, de la mode et de la destination Casamance, a constaté l'APS.

D'une durée de trois jours, l'édition 2025 de la "Casamance Fashion Week" est placée sous le thème de l'identité africaine et vise à valoriser le potentiel économique, culturel et touristique de la partie méridionale du Sénégal, tout en contribuant à renforcer l'autonomisation des femmes par la mode et l'entrepreneuriat, selon les initiateurs.

Pour Aya Guèye, présidente et fondatrice de la Fondation Sitoé, la "Casamance Fashion Week" est une initiative mise en place en 2018, dans une dynamique de décentralisation culturelle.

"À travers la mode, nous voulons contribuer au désenclavement de la Casamance et donner une image fidèle de son potentiel réel à l'international", a-t-elle déclaré lors d'un point de presse.

Elle a expliqué que le choix du Port autonome de Ziguinchor comme site de l'événement s'inscrit dans une logique symbolique et stratégique.

"Le port est un lien entre la Casamance, le reste du Sénégal et l'extérieur. Il correspond à notre vision d'ouverture et de connexion économique", a-t-elle indiqué.

La Fondation Sitoé, initiatrice de l'événement, met également en avant le concours "Miss ambassadrice Casamance", dont l'objectif est d'orienter les jeunes filles vers l'entrepreneuriat et le leadership féminin.

"La femme africaine, et particulièrement casamançaise, est le pilier de la société. Il est essentiel de l'accompagner vers l'autonomie financière", a insisté Mme Guèye.

Cette année, 16 candidates issues des différentes localités de la Casamance (Ziguinchor, Oussouye, Bignona, Kolda, Cap Skirring, Thionck-Essyl, entre autres) prennent part à la compétition.

Le programme de la "Casamance Fashion Week" comprend des défilés de créateurs nationaux et internationaux, une conférence sur l'entrepreneuriat féminin, des visites d'entreprises locales, notamment spécialisées dans la transformation de produits locaux, une exposition-vente, ainsi qu'un gala de couronnement de "Miss ambassadrice Casamance".

À travers cette initiative, la Fondation Sitoé entend promouvoir le consommer local, le "Made in Africa", encourager l'investissement en Casamance et renforcer les actions sociales menées en faveur des jeunes et des femmes.